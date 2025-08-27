Capacita SEBIEN a funcionarios públicos en buenas prácticas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- De acuerdo a la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya que privilegia la honestidad y la ética para la transformación de Tamaulipas, se realizó el taller “La Corrupción en el Ámbito Internacional y Nacional”, dirigido a los servidores públicos de la Secretaría de Bienestar Social, para el mejoramiento en la práctica de sus servicios y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

La secretaria de esta dependencia Silvia Casas González, precisó que el taller fue aplicado por la Dirección de Formación y Capacitación, en colaboración con el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la SEBIEN, en respuesta al marco de colaboración con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Dicho taller se realizó en la Sala Polivalente del piso 22 de la Torre Bicentenario el día 25 de agosto, a donde acudieron 50 servidores públicos para participar de esta dinámica impartida por el licenciado Efraín González Alonzo, a cuya apertura asistieron Víctor Manuel Martínez Torres, director de Formación y Capacitación; Jesus Demetrio Reyes Monsiváis, coordinador general Jurídico y presidente del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la SEBIEN.

Casas González mencionó que esta formación de personas en ética e integridad en el servicio público, se efectúa de manera permanente y bajo un enfoque en el que sus valores y condiciones éticas, sean identificadas por las y los servidores públicos como herramientas para su desempeño.

“Como servidores públicos tenemos una instrucción muy clara de nuestro gobernador que nos pide seamos en todo momento éticos, honestos, y que tengamos un desempeño con conocimiento y capacidad técnica”, indicó.

Con una metodología basada en las experiencias de las personas en los ámbitos personal, profesional y social , se busca propiciar el descubrimiento de sus fortalezas para la reflexión, y sus resultados ponerlos al servicio de su desempeño como servidores públicos, añadió Casas González.