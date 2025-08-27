Abierto Registro de Becas 2025-2026 para servidores públicos e hijos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 27 de 2025.- Con el objetivo de respaldar a las familias de la burocracia estatal, la secretaria de Administración del Estado de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manautou Galván, invitó a las y los servidores públicos a tramitar la Beca 2025-2026.

La beca está dirigida al personal del servicio público e hijos que cursen los niveles educativos básico, medio superior, superior y posgrado. El trámite tendrá como fecha límite el 22 de septiembre de 2025.

Para acceder a este apoyo, es necesario ser servidor público activo con más de seis meses de antigüedad; este beneficio aplica para personal sindicalizado, de confianza o extraordinario.

Las y los servidores públicos podrán registrar hasta tres hijas o hijos que se encuentren inscritos en el ciclo escolar 2025-2026 y que hayan obtenido un promedio mínimo de 8.0 en el ciclo escolar anterior.

Luisa Eugenia Manautou Galván señaló que este beneficio es resultado de las políticas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, encaminadas a fortalecer el bienestar de las y los servidores públicos, reconociendo su dedicación y compromiso con la transformación de Tamaulipas.

Para iniciar el registro y obtener información detallada sobre los requisitos del trámite, se debe acceder al siguiente enlace: https://sitam.tamaulipas.gob.mx/bonosbecas/registro.