Invita SST a Curso de Actualización para el Diagnóstico Oportuno del Dengue y Sarampión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 26 de 2025.- Como eje rector del sistema de salud en Tamaulipas y como parte de los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (CONASABI) la Secretaría de Salud, realiza el curso de actualización y capacitación para el diagnóstico y atención clínica del dengue y sarampión.

Así lo informó el subsecretario de Atención Médica, Martín Arturo Rodríguez Alcocer, al destacar que estos cursos forman parte de las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, para contener y reducir la incidencia de estos padecimientos en Tamaulipas y diagnosticarlos de manera temprana, ya que en este año se han registrado 12 pacientes en lo referente al sarampión y 390 casos de dengue.

Dijo que luego de la reunión del CONASABI, a la que asistió el Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, se acordó realizar de manera permanente este tipo de actividades y para ello se instalaron mesas de trabajo con el Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, DIF e IMSS Bienestar) así como con las secretarías de Educación, Bienestar Social, del Trabajo y universidades con el fin de coordinar y promover las acciones para la prevención del dengue y sarampión.

Esta actividad, que tiene la finalidad de capacitar al personal de las unidades médicas en temas de actualidad del dengue y sarampión, se trabajará en reconocer y diagnosticar clínicamente estas enfermedades de manera temprana para ofrecer el tratamiento oportuno y cortar la cadena de trasmisión.

Los cursos de capacitación y actualización en la atención y manejo clínico de estas enfermedades, que serán replicados con el personal médico y de enfermería de las unidades de salud, se realizarán los días 27 y 29 de agosto respectivamente de manera virtual a través de la plataforma MEET, en la cual podrán ingresar 500 participantes y a través de la página de YouTube de la Secretaría de Salud donde se trasmitirán en vivo.

El curso de actualización de dengue se realizará este miércoles 27 de agosto a las 10:00 horas y se presentarán las ponencias: Aspectos Epidemiológicos; Presentación Clínica, Diagnóstico y DX Diferencial del Dengue; Abordaje Inicial en el Primer Nivel de Atención; Presentación Clínica en el Embarazo y Pediatría, entre otras y podrás ingresar a: https://meet.google.com/chb-bvyr-nay y https://www.youtube.com/@SaludTamaulipas

Y la ponencia Aspectos Clínicos de Sarampión y Situación Actual de Vacunación en Tamaulipas, se realizará el 29 de agosto a las 11:00 horas y podrás ingresar a la liga de conexión https://meet.google.com/wka-fisa-inr y https://www.youtube.com/@SaludTamaulipas