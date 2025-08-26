Centro y sur de Tamaulipas mantienen buena disponibilidad de agua: Raúl Quiroga Álvarez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 26 de 2025.- El Ssecretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que el centro y sur del estado mantienen actualmente una buena disponibilidad de agua gracias a los niveles de almacenamiento que registran las presas de la región.

Señaló que la presa Vicente Guerrero, ubicada en el centro del estado, cuenta con un almacenamiento de 2,300 millones de metros cúbicos, de los cuales únicamente se extraen 30 millones de metros cúbicos al año, lo que garantiza suficiencia para atender las necesidades de la población y los sectores productivos.

En el sur de Tamaulipas, la presa Emilio Portes Gil registra un almacenamiento superior al 100 por ciento de su capacidad, abasteciendo tanto al distrito de riego Xicoténcatl como a la población del mismo municipio.

Por su parte, la presa Ramiro Caballero se encuentra al 96 por ciento de llenado, mientras que el sistema lagunario que suministra a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira también reporta niveles arriba del 100 por ciento, con una cota de 1.40.

En contraste, el titular de la dependencia estatal advirtió que la zona norte enfrenta una situación más comprometida en cuanto a disponibilidad del recurso, al registrar únicamente 265 millones de metros cúbicos entre las dos presas internacionales, de un total de 350 millones de metros cúbicos requeridos para abastecer a la franja fronteriza tamaulipeca.

En este contexto, Quiroga Álvarez mencionó que, con el comportamiento actual de los embalses, podría considerarse un eventual trasvase de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, aunque precisó que será a partir del 1 de noviembre cuando se realicen los análisis técnicos correspondientes.

Subrayó que esta decisión estará condicionada a las precipitaciones que se registren en septiembre, el mes más lluvioso del año.

“Septiembre es el mes más llovedor, seguramente las presas se van a mover un poco a la alza”, puntualizó el secretario.

Indicó que con estas acciones de monitoreo y análisis, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social mantiene el compromiso de garantizar un manejo responsable del agua en todo el estado, priorizando el bienestar de la población y la sostenibilidad de los sectores productivos.