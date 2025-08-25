Vela el ITAVU por la seguridad patrimonial

-El instituto, actúa contra invasiones de vivienda en Tamaulipas; ya se han presentado cinco denuncias penales y se han llevado a cabo dos detenciones para proteger el patrimonio de las familias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Durante años, cientos de familias en Tamaulipas han visto vulnerada la seguridad de su patrimonio por invasiones a sus viviendas. Hoy, esa realidad comienza a cambiar con acciones firmes que buscan devolver la certeza jurídica a los legítimos propietarios.

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) ha presentado ya cinco denuncias penales contra personas acusadas de invadir propiedades en diferentes municipios del estado. Como resultado, se han registrado dos detenciones derivadas de procesos judiciales en curso.

El Director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú explicó que, gracias a la reforma legal aprobada recientemente, las invasiones dejaron de considerarse solo un conflicto civil y ahora constituyen un delito que se persigue con mayor rigor. Esto permite proteger no solo el derecho a la propiedad, sino también la tranquilidad y el patrimonio de las familias tamaulipecas.

“Con estas acciones, buscamos frenar una práctica que afecta directamente a quienes con esfuerzo construyeron su hogar. Defender su derecho legítimo es también defender la paz social y el respeto a la ley”, subrayó el funcionario en entrevista durante la ceremonia cívica de honores a los símbolos patrios.

El funcionario estatal recalcó que este esfuerzo se alinea con los principios de respeto al derecho ajeno, justicia social y aplicación irrestricta de la normatividad, valores que marcan el rumbo del actual gobierno humanista.

Refirió que con el inicio de estos procesos penales, el ITAVU envía un mensaje claro de que en Tamaulipas se protege el derecho a la vivienda y se actuará con firmeza contra quienes pretendan vulnerar la propiedad de los demás. La estrategia busca no solo sancionar, sino también prevenir que esta problemática crezca como ha sucedido en otras entidades del país.