Vehículos 2011-2016: con $5,990 quedan al corriente en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Con el objetivo de apoyar a las y los propietarios de vehículos y facilitar su regularización, el Gobierno de Tamaulipas otorgará beneficios fiscales a vehículos modelo 2011 a 2016 que presenten adeudos por derechos de control vehicular, informó el secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui.

Explicó que los beneficios incluyen la reducción del 100% en derechos de control vehicular correspondientes a los ejercicios 2022 y anteriores, así como bajas extemporáneas con un costo de $905.00 pesos (8 UMA), ya que se exenta el 100% del adeudo por derechos de control vehicular. En el caso de compraventas, se aplica un beneficio de tarifa fija de $453.00 pesos (4 UMA).

“Su vehículo quedará completamente al corriente, con un total de $5,990 pesos, cubriendo derechos vehiculares y placas” mencionó Lavín Verástegui.

Los beneficios estarán disponibles a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2025, en las 43 oficinas fiscales, en horario de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes, así como en línea a través de https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/control-vehicular/iniciar-tramite.php

Para mayor comodidad, los contribuyentes podrán recoger sus placas personalmente o recibirlas en domicilio.

El funcionario señaló que las medidas reflejan el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de garantizar la transparencia, accesibilidad y el apoyo a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y al mismo tiempo se impulsan estrategias que favorecen la economía de la población, manteniendo la organización y verificación de los vehículos en regla y promoviendo así una circulación segura y responsable en todo el estado.