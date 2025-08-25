Se llevó a cabo el “Empleotón 2025” en la zona sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral en la entidad, se realizó en la zona sur de Tamaulipas el evento “Empleotón 2025”, espacio dirigido a personas con discapacidad para facilitar su acceso a empleos dignos, formales y estables.

La jornada fue organizada en coordinación con el CRIT Tamaulipas, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), logrando la participación de 25 empresas de manera presencial y una en modalidad virtual, todas comprometidas en promover una verdadera cultura de inclusión laboral.

El evento fue encabezado por la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, quien destacó los esfuerzos institucionales encaminados a generar oportunidades laborales que respondan a las capacidades y talentos de cada persona.

Expresó que este tipo de acciones se enmarcan en la política laboral impulsada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, orientada a garantizar condiciones justas en el mercado laboral y a fortalecer la vinculación entre buscadores de empleo y empresas.

Agregó que el Gobierno de Tamaulipas, que dirige Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con el humanismo y la transformación, trabajando para construir un estado más inclusivo, equitativo y con mayores oportunidades para todas y todos.