Realiza Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros tercera sesión de Consejo de Administración

Matamoros, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- La Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros celebró su tercera sesión ordinaria del Consejo de Administración, en la que se reafirmó el compromiso de avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sustentable en el manejo del recurso hídrico.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, y el presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados. Durante el acto se tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo de Administración, quienes representarán a los sectores social y privado, y se realizó la designación formal del secretario del consejo.

En su intervención, Quiroga Álvarez destacó que la JAD continúa avanzando de manera firme hacia los dos pilares fundamentales para todo organismo operador: la eficiente potabilización del agua y el adecuado tratamiento y reúso del recurso.

“Sabemos que hay pasos firmes para conseguir estos dos propósitos en Matamoros, lo que nos llena de satisfacción y nos da la certeza de que vamos caminando bien en conseguir estos factores básicos”, señaló.

Durante la sesión también se presentaron informes de distintas áreas operativas de la Junta, detallando avances, resultados y proyecciones en temas clave como infraestructura, calidad del servicio, tratamiento de aguas residuales y atención a usuarios.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, continúa consolidando un nuevo modelo de gestión del agua, orientado a mejorar la eficiencia operativa de los organismos operadores y garantizar el suministro a la población.