Realiza INJUVE  jornada de Tequios en el Parque de Bienestar “La Loma” de Ciudad Victoria

-Esta es una iniciativa nacional en la lucha por la paz y contra las adicciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer el tejido social por medio del trabajo conjunto y unidad comunitaria, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), llevó a cabo una jornada de Tequios en el Parque de Bienestar “La Loma” de Ciudad Victoria.

La actividad incluyó acciones para el embellecimiento del lugar, como la recolección de basura, deshierbe de áreas verdes, riego de plantas y árboles, entre otras.

Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, informó a los medios de comunicación que esto es parte de la iniciativa nacional en la lucha por la paz y contra las adicciones, una estrategia de servicio comunitario único en su tipo, que ahora está siendo recuperado e impulsado fuertemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El objetivo es promover la paz, prevenir el consumo de sustancias y fortalecer la salud mental, mediante acciones que involucren a las y los jóvenes, siendo ellos mismos los actores de cambio en su entorno, apropiándose de espacios públicos para la convivencia sana con los amigos, la familia y la misma sociedad”, enfatizó el titular de la Juventud.

Por su parte, el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aliado del INJUVE, ha manifestado su reconocimiento a la labor de las juventudes, en devolverle a la ciudad un poco de lo tanto que ha dado, dándole vida y un nuevo sentido a estos espacios.

La jornada contó con el apoyo y colaboración del voluntariado Misión Tamaulipas, alumnos del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Ciudad Victoria, así como habitantes de la propia comunidad.

Por último, Oscar Rodríguez Perales, aprovechó la ocasión para felicitar a las y los jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica de Ciudad Victoria que recientemente representaron orgullosamente a nuestro país en el Mundial de Robótica en Brasil, logrando un digno octavo lugar entre miles de concursantes a nivel mundial con un innovador prototipo diseñado para ayudar en situaciones de emergencia en la búsqueda y rescate.

El merecido reconocimiento fue extensivo por el gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, dentro del marco de la ceremonia cívica de honores a la bandera de este lunes, reafirmando que las juventudes tamaulipecas son una parte importante del cambio y la transformación.