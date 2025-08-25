Deportes

Más de 150 atletas participan en la Paralimpiada Estatal Tamaulipas 2025

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Durante la Paralimpiada Estatal Tamaulipas 2025, más de 150 paraatletas se dieron cita en las diferentes etapas que se realizaron en la zona sur del estado, incluyendo Altamira, Tampico y Ciudad Madero, así como en la zona norte, en Reynosa.

Las y los participantes compitieron en diversas disciplinas adaptadas, como powerlifting, paraatletismo, boxeo, paranatación, paratenis de mesa, boccia y parapowerlifting, entre otras y acudieron representantes de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Altamira, Tampico, Madero y otros municipios.

Para el desarrollo de estas competencias se contó con el apoyo tanto de los gobiernos municipales sedes como del Instituto del Deporte de Tamaulipas, lo que permitió brindar a las y los jóvenes deportistas las condiciones necesarias para demostrar su talento y esfuerzo.

El objetivo principal de esta competencia, fue que las y los participantes lograran marcas mínimas, con la finalidad de poder representar a Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional 2025, que se llevará a cabo próximamente en Aguascalientes.

Será en las próximas semanas cuando el Área de Alto Rendimiento, en coordinación con las diferentes federaciones y con la CONADE, den a conocer los resultados y quienes oficialmente representarán a Tamaulipas en la contienda nacional.

El director general del INDE, Manuel Virués Lozano, dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la inclusión y el desarrollo del deporte adaptado, brindando oportunidades para que las personas con discapacidad puedan participar, crecer y destacar en el ámbito deportivo estatal y nacional.

