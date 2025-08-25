Invita DIF Tamaulipas a participar en la convocatoria Lazos del Bienestar 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, lanzó la convocatoria Lazos del Bienestar 2025, dirigida a organizaciones de la sociedad civil interesadas en presentar proyectos en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de septiembre del presente año y los interesados podrán registrar sus propuestas en https://convocatorialazosdelbienestar.com/.

Los proyectos deberán ejecutarse en periodos de 6 a 12 meses, con un apoyo económico que va de 100 mil a 250 mil pesos, y se implementarán en 13 polígonos de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Mante, Tula y San Fernando.

Entre los criterios de participación destacan: ser donataria autorizada, contar con un órgano de gobierno, tener misión y objetivos acordes con el programa, y demostrar un modelo de intervención comunitaria con impacto en causas estructurales de la pobreza.

Las iniciativas deberán enfocarse en alguno de los siguientes ejes de acción: protección de niñas, niños y adolescentes; fortalecimiento de los jóvenes; apoyo a personas adultas mayores; atención integral a la mujer; infraestructura comunitaria; sistema de cuidados y atención a migrantes.

Con este esfuerzo, el DIF Tamaulipas impulsa la colaboración y participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de las familias.