Imparte Guardia Estatal de Género plática comunitaria para prevenir violencia hacia las mujeres

-Se brinda información de los diferentes tipos de violencia que pudieran experimentar las mujeres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Entre las acciones desempeñadas por el personal de la Guardia Estatal de Género para prevenir la violencia ejercida en contra de las mujeres, se llevó a cabo una plática comunitaria en la colonia Manuel A. Ravizé de Ciudad Victoria.

Esta actividad se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la calle Pino en atención a un oficio emitido por la Secretaría de Bienestar Social.

Además de dar a conocer las funciones de la Unidad Móvil Especializada de Atención a la Violencia (UMEAV), se brindó información respecto a los diferentes tipos de violencia que pudieran experimentar las mujeres, como lo son la psicológica, física, patrimonial, vicaria, económica y sexual.

Al auditorio asistieron mujeres, hombres, niños y niñas, a quienes también se les dio a conocer los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas, reiterando el papel de la ciudadanía al denunciar como determinante para erradicar la violencia.

