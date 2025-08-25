Por: Raúl Terrazas Barraza

El cuento de las cuentas públicas

Cuentas públicas rechazadas del 2021 y del 2022, novedad ninguna. Debe recordarse que estaban guardadas de forma consciente por quienes entonces estaban al frente de la Auditoría Superior del Estado y, por la gravedad de las inconsistencias y el tiempo que ha pasado, solo queda de una, solicitar a la Fiscalía Anticorrupción que arme y active las carpetas de investigación para que detenga a quienes echaron malas con la administración de los recursos públicos que tuvieron en sus manos.

Que puedan pasar dos meses o un poco más para que las investigaciones permitan detener a quienes incurrieron en manejo incorrecto de los presupuestos, ya no sería gravoso, más bien es el tiempo prudente para que las y los Diputados de la Legislatura 66 determinen cuando antes a quien deberá suceder a Irving Barrios Mojica como titular de la Fiscalía General del Estado ya que allí está el otro taponea a las investigaciones de corrupción.

De conformidad al resultado de las cuentas presentadas a la Diputación Permanente y que, dictámenes en mano serán discutidos en la sesión ordinaria del Congreso del Estado prevista para este martes, de varias decenas de cuentas rechazadas, mismas que deberán tener nombre y apellido de quienes estaban al frente de las instituciones, mínimo para que los ciudadanos puedan saber sobre los culpables.

Algo que no se había mencionado en esto de las cuentas públicas detectadas con inconsistencias, es que además de los responsables de las dependencias, alcanzan a los servidores públicos del órgano fiscalizador que dictaminaron las cuentas y no les dieron seguimiento, configurándose responsabilidad por omisión, dicho de otra forma, en la no aclaración de las inconsistencias tanto peca el que mata la vaca como el aquel que le detiene la pata.

La Diputada Yuriria Iturbe Vázquez, tuvo a su cargo enumerar las cuentas públicas que tienen dictamen en contra, porque no fueron aclaradas las observaciones en tiempo y forma, se trata de 13 COMAPAS, entre las cuales no se encuentra la de Victoria, pero, sí la de Xicoténcatl, Río Bravo, la Junta de Aguas de Matamoros, la de San Fernando y la de Aldama, por señalar algunas.

También están rechazadas las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Llera, Tula, Aldama, Miquihuana y Ocampo del año fiscal 2021 y las de tres Sistemas DIF municipales, el de Reynosa, Matamoros y Victoria, así cómo, de siete Universidades públicas, las Tecnológicas de Matamoros, Altamira, Nuevo Laredo y Tamaulipas Norte, la Politécnica de Altamira, la de Seguridad y Justicia de Tamaulipas y la de El Mante.

Están mal las cuentas de Organismos Públicos Descentralizados como el ITAIT, mismo que ya está desaparecido y sus actividades fueron trasladadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, asimismo, la Comisión de Parques y Biodiversidad, el Colegio de Bachilleres, ITACE, Instituto del Deporte, ITCA, ITAVU, la Promotora de Desarrollo de Tamaulipas, la API Tamaulipas CONALEP, FOMICRO, ITIFE, Comisión de Derechos Humanos y Tamaulipas Energía Alianza.

Los más de 40 dictámenes serán tratados en la sesión pública Extraordinaria que se llevará a cabo a las tres y cuarto de la tarde, de acuerdo a la convocatoria que fue girada por la Diputación Permanente del Congreso del Estado, de la que, seguro saldrá la instrucción a la Auditoría Superior del Estado que tiene a su cargo Francisco Noriega Orozco, para que presente las denuncias administrativas o penales de conformidad a la Legislación vigente.

Los otros

Con dos mil pesos más que los vehículos de modelos inferiores a 2010, los del 2011 al 2016, podrán tener sus papales y derechos fiscales cubiertos a partir de ya, es decir, será con cinco mil 990 pesos de acuerdo al anuncio realizado por el Secretario de Finanzas del Gobierno de la entidad, Doctor Jesús Lavín Verástegui. Los de 2010 y anteriores pagaban tres mil 999 pesos.

Como quiera, el descuento es apreciable, porque con esa tarifa fija miles de automóviles que circulan con placas vencidas y sin pagar impuesto podrán quedar listos hasta para venderse, ya que, los propietarios no compran otro, porque al vender el que tienen apenas les alcanzaría para cubrir los pagos de derechos y placas que no realizan desde el 2011.

Se trata dijo el funcionario de sacar adelante el compromiso del Gobierno del Estado que tiene a su cargo el Doctor Américo Villarreal Anaya, de garantizar la transparencia, accesibilidad y apoyo a los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En la ceremonia de Honores a la Bandera de esta que, es la última del mes de agosto, porque las próximo lunes ya entra en el mes de septiembre, denominado también Patrio, el titular del Poder Ejecutivo se refirió a la importancia que tiene para la entidad que la Comisión Federal de Electricidad invierta casi 560 millones de pesos para nuevas líneas de transmisión de alta y mediana tensión, la construcción de subestaciones y la instalación de una nueva planta de ciclo combinado en Altamira, misma que fue anunciada por la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Importancia porque la entidad mantiene ampliará su liderazgo como generadora de energía a nivel nacional y desde luego, porque los recursos a invertir propiciarán empleos y derrama por la adquisición de insumos.

El Rector de la UAT, que acudió a los Honores a la Bandera realizados en el patio central del Palacio de Gobierno, comentó con representantes de los medios de comunicación que cosas buenas suceden en la Institución, entre ellas que, en el posicionamiento nacional de instituciones de educación superior, en un año y medio el avance es significativo, porque se pasó del sitio 44 al 34, según dato de medición realizada.

Ese nuevo posicionamiento tiene que ver con la atención a todas las necesidades para que haya educación de calidad, como la certificación de las carreras impartidas en todas las Unidades Académicas Multidisciplinarias, mejores Laboratorios, talleres y equipo para incidir de forma positiva en la enseñanza y desde luego la investigación académica con un enfoque social con la participación elemental de los alumnos.

Cuenta también que el Rector está en territorio y al pendiente de todas las actividades de la Universidad, que respalda con becas a los alumnos e incide en forma directa para que tanto docentes como alumnos cuenten con las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje, bajo la premisa de entregar profesionistas competitivos en todas las licenciaturas que imparte la UAT.