Fomentan inversión social en comunidades pesqueras de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, sostuvo dos reuniones de trabajo en la ciudad de Tampico con representantes de Woodside Energy, con el objetivo de establecer vínculos de colaboración que impulsen el desarrollo pesquero y acuícola en Tamaulipas, de acuerdo con los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PED).

En la primera reunión, coordinada por la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía, Anabell Flores Garza, se consolidó un relevante enlace con el Consulado General de Canadá, representado por la cónsul Annabelle Larouche, quien atiende los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante esta jornada, Montagner Mendoza planteó la importancia de fortalecer la vinculación entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el sector energético canadiense, especialmente en temas de intercambio tecnológico que fortalezcan la sostenibilidad de la actividad pesquera y acuícola.

En una segunda reunión, orientada a fomentar la inversión social en el sector, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, presentó una propuesta al director de Asuntos Corporativos de Woodside Energy, junto con el subsecretario Montagner Mendoza, se revisaron estrategias productivas y sociales con potencial para generar un impacto positivo en las comunidades pesqueras del estado.

Como resultado de estos encuentros, se acordó realizar una revalorización conjunta de las acciones propuestas por el Gobierno Estatal. Asimismo, se agendó una nueva reunión de trabajo, posterior al análisis del proyecto por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, con el fin de ultimar detalles y definir el alcance de esta importante colaboración.

Durante la reunión también estuvieron presentes Alfonso Solís Haces, director de Asuntos Corporativos de Woodside Energy; Jimena De La Torre, enlace de Comunicación Social de la empresa; y Heberto Narváez Caballero, subdirector de Fomento Pesquero y Acuícola del gobierno de Tamaulipas.