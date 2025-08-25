Firman convenio el Instituto de las Mujeres y el Colegio de Tamaulipas para fortalecer la investigación con enfoque de género

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de formación continua y la investigación en materia de género y generar información que contribuya a la elaboración de políticas públicas más efectivas, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) y el Colegio de Tamaulipas (COLTAM) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional en las instalaciones del Colegio de Tamaulipas, evento que contó con la presencia de autoridades, entre ellas Silvia Casas, secretaria de Bienestar Social y Sylvia Isabel Martínez, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación.

Durante la firma, Marcia Benavides Villafranca, directora general del IMT, destacó que este acuerdo surge a partir de los resultados del proyecto “Desigualdad social por razón de género: variables, efectos y respuestas para la atención de mujeres jefas de familia en Tamaulipas”, financiado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACyT) y solicitado por la Secretaría de Bienestar (SEBIEN).

Asimismo, mencionó que el instituto impulsará el proyecto “Agenda Estatal de Cuidados”, con base en las conclusiones y recomendaciones presentadas por Marco Antonio Moreno, rector de COLTAM, y su equipo de investigación.

Los resultados de este estudio servirán para diseñar políticas públicas alineadas al Sistema Nacional de Cuidados, con el fin de mejorar la atención a mujeres y familias en Tamaulipas.

Benavides Villafranca señaló que este convenio refuerza las acciones del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, para impulsar la igualdad de género y convertir la información en políticas públicas efectivas para las mujeres.