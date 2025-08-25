Esfuerzo compartido entre instituciones de salud fortalece programas de prevención

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- El sector salud se declaró listo para realizar con éxito del 6 al 13 de septiembre la Semana Nacional de Salud Pública y sumarse así a la convocatoria que el Gobernador Américo Villarreal Anaya, hizo a los servidores públicos en el marco de la ceremonia de honores a la bandera, para estar atentos al progreso de las campañas como la de vacunación y de lucha contra el dengue.

En este sentido, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que en un esfuerzo conjunto entre el Sector Salud y autoridades municipales, se han intensificado actividades como la jornada realizada en Reynosa, que del 30 de julio a la fecha, se han aplicado cerca de 10 mil dosis de vacunas entre las que destacan la de sarampión, Neumo 13, tétanos, hexavalente y rotavirus; y este 6 de septiembre se redoblarán las acciones porque dará inicio la Semana Nacional de Salud Pública, en donde se ofertarán todos biológicos en todos los municipios de la entidad.

Informó que las bajas coberturas registradas en grupos específicos han propiciado la presencia del sarampión y con estas jornadas, se ha logrado una cobertura del 84.7 por ciento de aplicación de la vacuna SRP a niños y niñas de 12 meses, el 83.3 por ciento se ha cubierto a los de 18 meses con la segunda dosis; y el 95 por ciento se tiene cubierto a los niños y niñas de 6 años.

En lo referente a las campañas de dengue, mencionó que el pasado viernes se realizó un arranque formal en el municipio de Madero, ahí el secretario de Salud destacó que se trabaja de manera preventiva y a la fecha se tiene un registro de 390 casos de este padecimiento y es en este municipio en donde se registra el mayor número de ellos con 112 casos, Tampico con 107 y Matamoros se coloca en el lugar número 3 con 70 pacientes.

En entrevista con los medios de comunicación después de la ceremonia de honores a la bandera, el secretario de salud también fue cuestionado sobre las acciones que en materia de salud mental ha realizado la dependencia a su cargo, para ello detalló que se cuenta con un programa integral conformado por instituciones de salud, educación y organizaciones comunitarias con el fin de promover estilos de vida saludables y reducir los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias y los trastornos mentales.

El sistema de salud en Tamaulipas, también cuenta con una red de hospitales generales preparados para recibir urgencias de salud mental y realizar traslados al siguiente nivel de atención cuando los casos lo ameriten; así como 39 módulos de salud mental en centros de salud de las 12 jurisdicciones sanitarias, y 18 UNEME CECOSAMA (Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones) en 15 municipios del estado.