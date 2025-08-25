Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Actividades más importantes del gobierno de Tamaulipas

*Durante la semana que concluyó

*Y te lo digo en corto

Durante esa semana, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó diversas acciones en materia de Deporte, Desarrollo Social, Salud, Energía y Seguridad; consolidando avances importantes para Tamaulipas. Inició con la entrega de la rehabilitación de las canchas de voleibol y básquetbol en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, así como la remodelación del Gimnasio Manuel Raga; obras con una inversión de 27. 5 millones de pesos que fortalecen la práctica deportiva, la convivencia y la salud de las familias.

En el rubro social informó que la reducción de la pobreza extrema continúa siendo prioridad en su administración, de acuerdo con cifras del Inegi. Tamaulipas logró una disminución cercana al 50% en este indicador, pasando de 102 mil a 52 mil personas en esta condición, con lo que 50 mil personas dejaron atrás la pobreza extrema, a lo que dijo el gobernador: “Hemos sido uno de los 10 estados que más ha bajado los indicadores de pobreza a nivel nacional en la medición del Inegi comparativa entre estos dos periodos de dos años la pobreza extrema bajo de cerca del 50 %”.

En materia de salud dio el arranque de salida a las “Rutas de la Salud” en enlace virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de 35 rutas y 15 camiones se garantizará el abasto permanente de medicamentos gratuitos en 289 centros de salud, con la distribución de más de 215 mil piezas.

En Ciudad Victoria y con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional y atender temas estratégicos del sector energético, el gobernador sostuvo una reunión de trabajo con representantes de petróleos mexicanos (Pemex) y de la empresa Iberoamericana de hidrocarburos. Durante el encuentro se revisaron temas vinculados con acciones de responsabilidad social de la empresa productiva del estado de Tamaulipas.

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad presentó al gobernador el plan de fortalecimiento y expansión 2025, que contempla una inversión de 436 millones de pesos para incrementar la capacidad de energía en el estado, además de ejecutar 117 obras en 22 municipios con una inversión de 89. 26 millones de pesos, dentro del programa justicia energética. En Ciudad Mier, acompañado por el comandante de la Guardia Nacional el general Hernán Cortés Hernández, el mandatario tamaulipeco inauguró las instalaciones del Doceavo Batallón III Compañías y una unidad habitacional de la corporación; fortaleciendo la seguridad y la presencia institucional en la región.

Durante esta misma gira constató el abasto de medicamentos en el centro de salud, saludó al personal médico y a la población; reafirmando el compromiso de su gobierno con la efectividad de las “Rutas de la Salud”. Así mismo supervisó la remodelación de la plazoleta del Arroyo San Juan y visitó la empresa artesanal Don Cuco’s Boots, referente a local a la fabricación de botas vaqueras. En su recorrido por las principales calles de esta Ciudad fronteriza, el gobernador recibió muestras de afecto de la ciudadanía que reconoció su cercanía y la importancia de contar después de muchos años con un gobernador que lo saluda de manera directa y personal, por lo que este es un gobierno cercano a la gente, que atiende y transforma por el bien de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Concluye la UAT con éxito colecta de útiles escolares. Con el firme propósito de fortalecer la educación y apoyar a quienes más lo necesitan, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo, del 9 de junio al 22 de agosto de 2025, la colecta de útiles escolares, bajo el nombre “Impulsando Corazones”, organizada por Familia UAT.

La iniciativa convocó a toda la comunidad universitaria y la sociedad en general a sumarse a esta acción solidaria, que busca proporcionar herramientas escolares a niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a que inicien su ciclo escolar con los materiales necesarios para su aprendizaje y desarrollo académico. Que buena acción.

2.- Buena imagen se le viene dando al gobernador Américo Villarreal Anaya desde la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado. Tan es así que la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre ha dicho: “Américo Villarreal ha hecho un gran trabajo ahí en Tamaulipas y eso tiene que ver con la cercanía de su gobierno con la gente”, además siempre atiende a medios de comunicación en todos los eventos para dialogar de las buenas acciones en la transformación de Tamaulipas y estas nunca se pierden.

3.- Dicen que el director del DIF Municipal de Miquihuana, Roque Sánchez Carrizal, nunca será feliz. Porque tiene el vicio del juego a las apuestas de lo que sea, así sea carreras de caballos, peleas de gallos, chivo enterrado, marrano ensebado, entre otros, en un descuido, los deja en la quiebra.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.