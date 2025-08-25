Crece interés de invertir en Tamaulipas tras anuncio de nueva infraestructura de transmisión y distribución

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Tras el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad en la inversión de 436 millones de pesos en proyectos que aumentarán la capacidad de transmisión y distribución, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que ha crecido el interés de empresas privadas para invertir en Tamaulipas.

“En Tamaulipas está creciendo el interés de invertir a partir de las nuevas inversiones en transmisión y distribución, esto de instalar y colocar nuevos parques eólicos, como en la ampliación de Reynosa que le van a sumar mayor capacidad de generación eólica al estado”, comentó.

Asimismo, señaló que Tamaulipas se encuentra en el segundo lugar de generación eólica con 1722 megas, y con el trabajo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas apunta a ser el primer estado con mayor capacidad.

Añadió que, desde la SEDENER se garantizará el acceso a la infraestructura y las condiciones adecuadas a una nueva lógica de gobernanza en la instalación de los parques, en lo que refiere a los acuerdos con la población, y mejores entendimientos con el sector público, para que la energía pueda instalarse rápidamente y se pueda incrementar la producción.