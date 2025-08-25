Estatales

Crece interés de invertir en Tamaulipas tras anuncio de nueva infraestructura de transmisión y distribución

19 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- Tras el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad en la inversión de 436 millones de pesos en proyectos que aumentarán la capacidad de transmisión y distribución, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que ha crecido el interés de empresas privadas para invertir en Tamaulipas.

“En Tamaulipas está creciendo el interés de invertir a partir de las nuevas inversiones en transmisión y distribución, esto de instalar y colocar nuevos parques eólicos, como en la ampliación de Reynosa que le van a sumar mayor capacidad de generación eólica al estado”, comentó.

Asimismo, señaló que Tamaulipas se encuentra en el segundo lugar de generación eólica con 1722 megas, y con el trabajo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas apunta a ser el primer estado con mayor capacidad.

Añadió que, desde la SEDENER se garantizará el acceso a la infraestructura y las condiciones adecuadas a una nueva lógica de gobernanza en la instalación de los parques, en lo que refiere a los acuerdos con la población, y mejores  entendimientos con el sector público, para que la energía pueda instalarse rápidamente y se pueda incrementar la producción.

19 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Garantiza SET cobertura docente al inicio del ciclo escolar

6 min ago

Firman convenio el Instituto de las Mujeres y el Colegio de Tamaulipas para fortalecer la investigación con enfoque de género

10 min ago

Realiza INJUVE  jornada de Tequios en el Parque de Bienestar “La Loma” de Ciudad Victoria

15 min ago

Vela el ITAVU por la seguridad patrimonial

29 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button