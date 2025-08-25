Anuncia IPSSET arranque de Revisión de Sobrevivencia 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 25 de 2025.- El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) anunció el arranque del proceso de Revisión de Sobrevivencia 2025, dirigido a sus pensionados y pensionistas en toda la entidad.

La revisión se realizará durante los meses de septiembre y octubre en diversas sedes de Tamaulipas.

Las fechas, horarios y lugares específicos para cada municipio están disponibles en el calendario oficial en el siguiente enlace: https://www.tamaulipas.gob.mx/ipsset/wp-content/uploads/sites/46/2025/07/rs_25.pdf

Este procedimiento tiene como finalidad actualizar el padrón de derechohabientes y garantizar la continuidad en el pago de pensiones.

Así lo informó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, titular del IPSSET, quien exhortó a las y los pensionados y pensionistas a participar de forma puntual y ordenada en las fechas establecidas.

Las y los pensionados y pensionistas deberán acudir con copia legible de una identificación oficial (INE o pasaporte) y comprobante de domicilio reciente (agua, luz o teléfono, no mayor a tres meses).

Asimismo, se recomienda llevar una tarjeta con datos de contacto como teléfono fijo, celular, correo electrónico y un número de familiar o amistad, con la finalidad de facilitar la comunicación con el instituto, si llegara a ser necesario.

Para dudas o información adicional, pueden comunicarse al Departamento de Pensiones y Jubilaciones al teléfono 834 318 7300, extensiones 76430, 76417, 76467 y 76474, en un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.