Tendrá la UAT nuevo parque de softbol en el Campus Victoria

Ciudad Victoria, Tam.- 24 de agosto de 2025.– La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) contará con un moderno parque de softbol en el Centro Universitario Victoria, obra que destaca el fortalecimiento en la infraestructura deportiva de la casa de estudios, y que se suma a las acciones emprendidas por el rector Dámaso Anaya Alvarado para impulsar la formación integral de la comunidad estudiantil.

La nueva instalación, construida en un sector del emblemático Campo Hundido, está completamente equipada con gradas techadas, _dugout_, malla perimetral y un sistema de alumbrado de última generación.

Su infraestructura de calidad permitirá la organización de encuentros de alto nivel, brindando un entorno seguro, funcional y cómodo para atletas, entrenadores y público, consolidándose como un punto de referencia para la práctica del softbol en la región y a la proyección deportiva de la Universidad.

La conclusión de este inmueble responde a la visión del rector Dámaso Anaya, quien ha señalado que la UAT trabaja en consolidar una infraestructura moderna y funcional que respalde no solo la excelencia académica, sino también la práctica del deporte, la cultura y otras actividades que fortalecen el desarrollo integral de la juventud universitaria.

El parque de softbol está proyectado para ser sede de torneos institucionales, como los encuentros internos de la UAT, competencias regionales, así como torneos nacionales y certámenes interuniversitarios. Además, servirá como espacio de preparación y entrenamiento para los equipos representativos de la UAT, fortaleciendo su desempeño en competencias estatales, nacionales e internacionales.

En este deporte, la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con estudiantes que han trascendido a nivel nacional e internacional, siendo motivo de orgullo y ejemplo para la comunidad. En este contexto, la conclusión del campo de softbol representa no solo una mejora en infraestructura, sino también un respaldo a la formación de deportistas y al talento universitario que lleva en alto el nombre de la UAT en distintos escenarios deportivos.