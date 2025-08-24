Rebasa Tamaulipas 400 citas de negocios en IBTM Américas

-Además promociona ante grandes empresas el mosaico turístico de los destinos turísticos del estado

Ciudad de México.- Agosto 24 de 2025.- Dentro de su participación en la plataforma “IBTM Américas 2025”, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas superó las expectativas en citas de negocios y convenios de colaboración, entre otras productivas estrategias más.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que la entidad se colocó en el radar internacional del sector turístico en este encuentro realizado en el Centro Citibanamex.

Refirió que fue una fructífera presentación ante miles de posibles compradores, donde se concretaron 402 citas de negocios, las que se traducirán en turistas, derrama, inversiones y mucho más. También se programaron otras más en el corto plazo, además se lograron dos convenios.

Este despliegue con lo mejor del turismo posicionó a Tamaulipas como un competidor sólido en materia de turismo de reuniones, eventos corporativos acompañado de las bondades de sus destinos turísticos, agregó el funcionario estatal.

“Con la inversión que el gobernador Américo Villarreal Anaya realiza en el estado a través de una combinación de infraestructura, conectividad y visión turística innovadora, Tamaulipas se robustece como la gran joya de México”, explicó el titular de Turismo.

Hernández Rodríguez dijo que el éxito en esta 16.ª edición de IBTM, sienta las bases para un crecimiento sostenido en el turismo de reuniones con proyección nacional e internacional.

Concluyó que: “Tamaulipas se sigue posicionando como un destino turístico fascinante, por sus bellezas naturales, infraestructura, conectividad, seguridad, servicios y la calidez de nuestra gente, con lo que Tamaulipas Seguro te Enamora”.