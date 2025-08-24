Lleva SEBIEN paquetes alimentarios a Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 24 de 2025.- La presencia permanente de la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer a las personas con carencia alimentaria, quedó de manifiesto esta vez en el ejido Arguelles del municipio de Reynosa, donde los beneficiarios pudieron no sólo recibir los paquetes alimentarios, sino también manifestar diversos requerimientos de servicios básicos.

En un ejercicio de atención personalizada para conocer de primera mano las necesidades de las familias, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, recalcó que la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, es la de realizar acciones de proximidad y atención a la comunidad.

Por ello pidió a las y los asistentes recibir en primera instancia, los paquetes alimentarios que representan un “apapacho” del gobernador y de la doctora María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Estatal, y luego plantear sus inquietudes y necesidades.

“Venimos a territorio cumpliendo la instrucción de nuestro gobernador para conocer de primera mano las necesidades de las familias, además de acercar los productos, servicios y artículos de los programas sociales”, expresó.

En este lugar enclavado en la zona conocida como “La Ribereña”, la titular de SEBIEN, subrayó el compromiso del Gobierno del Estado de seguir de manera permanente con el desarrollo de los programas sociales y de bienestar para mejorar las condiciones de vida en zonas vulnerables.

Así también informó del programa “Bienestar Solidario”, que proviene de una iniciativa del gobernador Américo Villarreal dirigido a ofrecer hasta 8 mil pesos para apoyar gastos funerarios en casos de fallecimiento de un familiar en línea directa.

En esta reunión de cercanía y solidaridad, Casas González resaltó el papel de las y los gestores sociales y de la estructura SEBIEN quienes participan día a día en la honrosa tarea de atender a las y los beneficiarios de cada programa y con ello contribuir a la transformación de las condiciones de vida de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

“Es un trabajo que debemos realizar en equipo para que más familias sean beneficiadas con los diversos programas existentes, en cumplimiento al espíritu humanista de la política de gobierno que se desarrolla en Tamaulipas.

Antes de despedirse, la Secretaria de Bienestar pidió a las y los presentes a hacer uso de los diversos recursos de los programas impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales están enfocados en apoyar a estudiantes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres y familias en situación vulnerable.