Acuerdan gobernador de Tamaulipas y mayor de Roma, Texas, impulsar nuevo puente internacional

Ciudad Mier, Tamaulipas.- Agosto 24 de 2025.- El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con el mayor de Roma, Texas, Jaime Escobar Jr., con quien se acordó impulsar una agenda binacional para la construcción de un nuevo puente internacional entre la ciudad de Mier y Roma, Texas.

Durante el encuentro celebrado en esta ciudad, el mayor Escobar Jr., dijo que la construcción de un nuevo cruce fronterizo entre ambas poblaciones es un sueño de años que podría cristalizarse con la disposición y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la Frontera Grande de Tamaulipas, sumar un paso más entre México y Estados Unidos detonaría el desarrollo de esta región de una forma extraordinaria.

“Lo apoyamos y respaldamos este gran proyecto binacional”, dijo el gobernador Villarreal Anaya.

Tanto el mandatario tamaulipeco como el mayor texano acordaron trabajar sobre los estudios de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo de esta magna obra.

Villarreal Anaya destacó que las iniciativas entre las autoridades texanas y tamaulipecas se fortalecen día con día y que esta obra de comunicación tiene grandes posibilidades de cristalizarse.