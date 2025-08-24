Importante triunfo de visita de Correcaminos ante Tlaxcala en la Liga de Expansión MX

*En el día de su aniversario 45, Correcaminos cosechó un importante triunfo en calidad de visitante al vencer por 0-2 a Tlaxcala. Los goles fueron de Fabián Salas y “Propela” García.

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas logró una gran victoria en calidad de visitante, al vencer por 0-2 a Tlaxcala, en el partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, disputado este domingo en el Estadio Tahuicole.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se esforzó los noventa minutos del compromiso para conseguir el triunfo, desplegando importantes características en su accionar luchando siempre por obtener la victoria.

En la primera mitad, el equipo de la UAT fue superior en el terreno de juego, siendo el marcador al descanso 0-0.

El primer gol de la victoria naranja llegó al minuto 49, con un remate de cabeza de Fabián Salas.

Al 87’ llegó el segundo gol para el triunfo de la UAT, obra de Jesús “Propela” García.

Con el 0-2 favor de Correcaminos, la UAT suma 5 puntos en el presente Torneo.

Para la próxima jornada, el equipo de Victoria se medirá ante Tepatitlán el viernes 29 de agosto, como parte de la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión Mx. El duelo dará inicio a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

El once inicial de Correcaminos:

1- Rubén Castellanos.

2- Iván Pineda.

5- Juan Capeluto.

91- Mario Sarmiento.

7- Daniel Cisneros.

8- Fernando García.

13- Gerardo Moreno.

17- Jesús García.

10- Giovani Hernández.

27- Joel Martínez.

31- Fabián Salas.