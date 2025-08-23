Se preparan PPLs del CEDES Altamira para el Concurso Nacional “Hip-Hop por la Paz”

-Se fomenta la creatividad y expresión artística entre la población penitenciaria

Altamira, Tamaulipas.- Agosto 23 de 2025.- En atención a la convocatoria nacional de los colectivos ciudadanos Bendito Estilo, Red Viral, 50+1, Comisiones Estatales de Derechos Humanos y sistemas penitenciarios de diferentes entidades federativas, entre otras organizaciones, personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira se preparan para participar en el Concurso Nacional ‘’Hip-Hop por la Paz’’.

El objetivo principal de este concurso es unir mediante el arte urbano a personas en proceso de reinserción social que residen en diferentes centros penitenciarios con artistas del género y la ciudadanía en general que desee participar con obras que promuevan la paz y la no violencia.

Esto permite no sólo reducir los estigmas, sino, fomentar la creatividad y expresión artística entre la población penitenciaria y difundir sus creaciones en espacios de amplia exposición mediática.

Pese a que la fecha límite de entrega es el 11 de octubre del presente año, el próximo 11 de septiembre, Día Mundial de la Paz, se realizará un evento simbólico, por lo que los participantes del CEDES Altamira se encuentran trabajando en su obra para representar a este centro a nivel nacional.

A través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fomenta el arte al interior de los centros penitenciarios estatales como una herramienta para preservar la sana convivencia y salud emocional entre la población.