Radiodifusión de la UAT trasciende a Iberoamérica

Ciudad Victoria, Tam.- 23 de agosto de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Radio UAT, recibió un reconocimiento de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), consolidándose como una de las instituciones con mayor presencia informativa en la versión radiofónica del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC).

Por cuarto año consecutivo, Radio UAT recibió este galardón, ocupando en esta ocasión el cuarto lugar en número de colaboraciones durante el último año, lo que refleja el compromiso sostenido de la Universidad con la difusión de contenidos científicos y culturales de alta calidad, capaces de trascender fronteras y fortalecer su proyección internacional.

El reconocimiento fue otorgado a la UAT en la ceremonia celebrada en el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Chapala, Jalisco, con la presencia de autoridades universitarias, estatales, periodistas y líderes de medios públicos asociados con NCC.

Durante el encuentro se entregaron 25 reconocimientos, distribuidos en: 10 a televisión, 10 a radio y 5 a colaboraciones en la red social TikTok, evidenciando la diversidad de plataformas para la difusión del conocimiento.

Este reconocimiento se otorgó en el marco del octavo aniversario del Noticiero, que se realiza gracias a la colaboración de su amplia red de socios, integrada por canales de televisión públicos, nacionales, regionales y locales, así como por instituciones educativas de nivel superior y posgrado, centros de investigación, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la UAT.

El noticiero NCC es una plataforma de contenidos audiovisuales, sonoros y digitales, que difunde la cultura, la ciencia y la tecnología de y para Iberoamérica. Es distribuido en español, inglés y portugués, en más de 20 países de Iberoamérica, además de Estados Unidos, Canadá e Italia a través de sistemas de radiodifusión, canales de televisión abierta, transmisión directa satelital y plataformas Web TV.

Con este reconocimiento, la UAT reafirma su liderazgo en la divulgación de la ciencia y la cultura, consolidándose como una institución comprometida con la formación integral y la proyección internacional de sus contenidos educativos.