Practican adolescentes en externamiento ajedrez y boxeo

-Estas actividades fortalecen la estrategia de prevención del delito

Matamoros, Tamaulipas.- Agosto 23 de 2025.- Resultado de un convenio de colaboración con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), impartió talleres de ajedrez y boxeo a adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad.

La actividad se desarrolló en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes del municipio de Matamoros como parte de la estrategia de prevención del delito.

Cabe destacar que ambos talleres fueron abiertos a personas de la comunidad con la finalidad de fortalecer el tejido social creando vínculos entre la ciudadanía.

A través de estas actividades, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la SSPT promueve el desarrollo de habilidades cognitivas como la concentración, memoria, pensamiento crítico y estratégico, resolución de problemas, paciencia, toma de decisiones, condición física y mental, las cuales son esenciales en el proceso de reinserción social.