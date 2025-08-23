Infraestructura con sentido social impulsa a Ciudad Mier

Ciudad Mier, Tamaulipas.- Agosto 23 de 2025.- El municipio de Mier avanza gracias a la visión transformadora del gobierno de Américo Villarreal Anaya, el cual a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) ha mejorado las vialidades y fortalecido la infraestructura educativa del 2023 a la fecha destinando una inversión de 17 millones de pesos (MDP).

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que, en el 2023, iniciaron la transformación de esta región de Tamaulipas con el programa de pavimentación ejecutado en las principales calles de Mier con un recurso mayor a los 10 MDP, mientras que, en el 2024, continuaron con estas obras, rehabilitando vialidades utilizando concreto hidráulico y asfáltico, invirtiendo más de 6 MDP.

En cuanto al apoyo a planteles escolares, el secretario refirió que en este año se ha invertido 1 MDP mediante el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) al rehabilitar 102 ML de la barda perimetral y red eléctrica en la Secundaria General “Adolfo Ruiz Cortines”, además de la remodelación de aulas y servicios sanitarios en la Escuela Primaria México 70.

Cepeda Anaya destacó que bajo la visión del gobierno de Américo Villarreal Anaya, la obra pública llega a cada rincón de Tamaulipas como un instrumento de transformación social, fortaleciendo rubros prioritarios para el progreso y desarrollo de la entidad.