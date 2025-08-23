Impulsan SEDUMA y Güémez planeación con visión de futuro

-Firmaron un convenio para elaborar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el objetivo de garantizar un crecimiento ordenado, sustentable y con la participación de la ciudadanía

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 23 de 2025.- Con un convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y el municipio de Güémez, iniciaron los trabajos para elaborar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU), herramienta clave que permitirá proyectar el crecimiento del municipio de manera responsable y alineada al Plan Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable (PREDUST).

La titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, subrayó que este acuerdo marca un compromiso firme con las familias de la región, “con la firma de este convenio estamos dando un paso seguro hacia un desarrollo ordenado y sostenible. No es solo un documento, es una guía que permitirá que el crecimiento se traduzca en bienestar y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

La funcionaria destacó que la voluntad del Cabildo y el Gobierno Municipal ha sido fundamental para concretar este esfuerzo conjunto. Recordó que la meta es actualizar los planes de los 43 municipios de Tamaulipas, avanzando con instrumentos modernos que integran nuevas políticas de ordenamiento y movilidad.

Saldívar Lartigue explicó que el convenio permitirá acompañar al municipio en todo el proceso, desde los criterios técnicos hasta la consulta pública y los talleres de participación ciudadana, espacios donde la comunidad podrá decidir cómo quiere que se desarrolle su territorio.

Por su parte, el alcalde José Lorenzo Morales Amaro agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y aseguró que esta coordinación se traducirá en beneficios tangibles como mejores servicios, certeza en el uso del suelo y mayor protección al medio ambiente. Resaltó que las fortalezas de Güémez, como su vocación forestal, ganadera y pesquera, son parte esencial de esta planeación.

En su mensaje, la titular de SEDUMA recordó que estas acciones responden a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa un desarrollo que combine progreso con respeto a la tierra, “estoy convencida de que el trabajo que iniciamos hoy será ejemplo de colaboración y visión compartida. Sigamos construyendo juntos un futuro más ordenado, justo y humano para Güémez y para todo Tamaulipas”, concluyó.

Durante la firma también estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Guadalupe Arcos Meléndez; la síndica municipal, San Juana Fonseca Calderón; y por parte de la SEDUMA, el subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez.