Vinculará Plataforma Universia Jobs a jóvenes tamaulipecos con 33 mil empresas en ocho países: INJUVE

–En México más de 3 mil 500 empresas participan con 15 mil vacantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Derivado del convenio signado entre el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) y Santander México, jóvenes tamaulipecos podrán ser vinculados laboralmente con 33 mil empresas en ocho países, ofertando un total de 46 mil vacantes.

El director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, explicó en entrevista que para aprovechar la oportunidad y poder ser beneficiados con este programa de crecimiento personal, laboral y profesional, las y los jóvenes deberán registrarse en la Plataforma Universia Jobs https://jobboard.universia.net/injuvetamaulipas un portal digital totalmente gratuito.

Actualmente dicha plataforma reúne a más de 1.4 millones de candidatos en todo el mundo, al respecto, el funcionario estatal explicó que en México ya son más de 3 mil 500 empresas registradas que participan en esta bolsa de trabajo con una oferta laboral de 15 mil vacantes, en modalidades presencial, remota o híbridas, alineadas con las nuevas dinámicas laborales.

“Nunca antes se había tenido una plataforma de empleo exclusiva y personalizada para Tamaulipas, que facilita la conexión entre los jóvenes y empleadores en un entorno digital, donde no solo encontrarán su primera oportunidad laboral, sino, la mejor oportunidad laboral”, dijo.

“Este es un gran logro que merece la pena compartir con la familia y amigos, para que todos los jóvenes buscadores de trabajo se beneficien de esta herramienta”, enfatizó.

Oscar Rodríguez Perales, invitó a las empresas tamaulipecas a hacer uso de la plataforma y registrar sus vacantes para recibir el talento joven que está esperando una oportunidad, que en muchos casos será su primer empleo.

Expresó que la vinculación laboral de los jóvenes es una estrategia conjunta entre el INJUVE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirige su secretario, Luis Gerardo Illoldi Reyes, con el objetivo de generar mayores ingresos, mejor calidad de vida, y sin duda, su bienestar social.

Rodríguez Perales dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que dirige el doctor, Américo Villarreal Anaya, brinda un amplio campo de posibilidades para su desarrollo, porque es un gobierno que cree en su juventud y humanismo, y que con su trabajo suman a la transformación de nuestro estado.