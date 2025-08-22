REINSCRIPCIONES A TERCERO Y QUINTO SEMESTRE AL CBTA 271 LA PRÓXIMA SEMANA

Concluye el lunes 25 de agosto plazo para entrega de certificados de secundaria de alumnos a primer semestre: Ing. Leonel Córdona Montes

El próximo lunes 25 de agosto es el último día en que serán recibidos los certificados de secundaria de los alumnos que cursarán el primer semestre al CBTA 271, debido a que la normatividad así lo establece y se cierran las plataformas oficiales donde se dan de alta los nuevos alumnos.

Así dio a conocer lo anterior el Ing. Leonel Córdoba Montes, Director del CBTA 2171, quien refiere que, por tal motivo se exhorta a los padres de familia para que acudan a entregar el certificado, sin excepción alguna.

Por otra parte, el Director del CBTA 271 recuerda, que los alumnos que se encuentran en recuperación de exámenes, la fecha de los certificados de secundaria debe de ser anterior del 30 de septiembre del año en curso.

Así mismo, el Ing. Leonel Córdoba Montes da a conocer, que la reinscripción para alumnos de tercero y quinto semestre será el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, indicando que no tienen que llevar ningún documento, solo presentarse a solicitar la re-inscripción.