 Refuerza Salud campaña intensiva contra el dengue en la zona sur del estado

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Con el banderazo de inicio de actividades para el fortalecimiento de acciones de prevención y control del dengue en la zona sur de Tamaulipas, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dio el arranque de esta campaña que da continuidad a la “Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y otras Arbovirosis” como el chikungunya y zika.

Acompañado por el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo y la presidenta de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, se realizó el evento formal para mantener estas actividades que desde el inicio del año se han aplicado en esta zona conurbada, debido a los casos registrados y a las condiciones climatológicas y epidemiológicas que en ella se registraban.

Fue en el Parque Bicentenario de esta ciudad, en donde arrancaron las actividades de esta jornada y en la cual, el secretario de Salud destacó en su discurso que en el 2024, “Tamaulipas se colocó en el lugar 11 a nivel nacional y terminamos en el lugar 23 por el número de casos registrados de dengue. En el 2025 iniciamos en el lugar 3 y actualmente nos colocamos en el número 6, por ello el trabajo intensivo y colaborativo que el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya y la sociedad han realizado para no bajar la guardia y prevenir esta enfermedad está dando resultado”.

Dijo que el recurso humano organizado es lo más valioso que se tiene para el combate y lucha contra el dengue y reconoció el trabajo que han realizado en el sur del estado y que luego de registrar el 85 por ciento del total de casos en la entidad, actualmente reporta el 67 por ciento de ellos.

Por su parte, el Presidente Municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, señaló que “cada calle limpia, cada patio libre de criaderos, cada escuela convertida en ejemplo de prevención, representa una victoria silenciosa contra esta enfermedad y el lema #PorTuBienestarUnidosContraElDengue, expresa un compromiso que va más allá de un programa gubernamental, y es ante todo, la expresión de un pacto social en la que participamos todos y unidos somos más fuertes para enfrentar el reto que representa el dengue”.

De igual manera, la Presidenta de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, agradeció el apoyo del gobierno y la Secretaría de Salud por estar siempre al pendiente de todos los tamaulipecos, y con esta coordinación, se puede dar testimonio, “que tenemos un dengue controlado y la zona conurbada se ha visto favorecida en la disminución de los casos, en la atención y en la implementación de nuevas estrategias como el programa de “Tampico te cuida” que inició en el momento en que se estaban incrementando los casos de dengue en esta zona”.

Y destacó que “nos pusimos las pilas para poder dar los resultados que hoy tenemos, que el dengue está en fase de control y esto es fruto del trabajo coordinado de todas las dependencias y del compromiso que tenemos con la limpieza de nuestra ciudad, que a la fecha llevamos 110 jornadas de descacharrización y la compra de una maquina trituradora de llantas”.

En esta campaña, que el pasado martes también se realizó en la ciudad de Matamoros, participa el personal de las Jurisdicciones Sanitarias número 2 de Tampico, y 12 de Altamira, los Comités de Salud, los Comités de Bienestar Social, todo el sector salud, voluntarios y personal de los ayuntamientos que realizan la descacharrización para eliminar llantas, baños rotos, colchones y muebles inservibles de los hogares para evitar que se conviertan en criaderos de zancudos.

A esta jornada asistió el representante del Presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, el Secretario de Bienestar Social en el Municipio de Altamira, Romel Faustino Martínez Flores; así como servidores públicos estatales y municipales.