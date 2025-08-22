Recibe Tránsito Estatal  capacitación sobre el manejo de materiales peligrosos

-Se busca proteger con mayor eficacia a la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Como parte de la capacitación permanente que recibe el personal de la Dirección de Tránsito Estatal, elementos de los diferentes destacamentos atendieron una capacitación impartida por la Coordinación Estatal de Protección Civil referente a la atención de incidentes en el transporte que involucren sustancias o materiales peligrosos.

Este curso teórico-práctico se dividió en dos sesiones de cinco horas cada una, con la finalidad de proporcionar este conocimiento a 55 Guardias Estatales de Tránsito pertenecientes a los seis destacamentos en los cuales tienen presencia: Ciudad Victoria, Laredo, Reynosa, Matamoros, El Mante y la zona sur.

“Es muy importante ya que cuando nos toca atender hechos de tránsito así ya conocemos los peligros, o los rombos, cómo identificar si es peligroso o no”, manifestó la policía “A” Fernanda Moreno Gómez respecto al conocimiento de la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia que a nivel federal regula la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

Por su parte, el policía “A” Cruz Henrry Ochoa Garza, destacó la importancia de recibir esta capacitación para brindar una adecuada actuación en estos casos en los tramos de jurisdicción estatal.

Asimismo, el policía “A”, Érick López Moreno, agradeció al gobernador, Américo Villarreal Anaya y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, por estas actualizaciones para conocer la normatividad vigente que permita proteger con mayor eficacia a la población ante estos hechos.