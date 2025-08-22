Reafirma Américo apoyo en desarrollo y seguridad, al Pueblo Mágico de Mier

– Supervisa obras, constata abasto de medicamentos y refuerza acciones de seguridad pública, durante una gira de trabajo

Ciudad Mier, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Durante su gira de trabajo por el Pueblo Mágico de Mier, el gobernador Américo Villarreal Anaya constató el abasto de medicamentos en el Centro de Salud, supervisó la ejecución de obras públicas en las que se han invertido 17 MDP, reforzó las tareas de seguridad pública con nuevo equipamiento para la Guardia Estatal y entregó un camión recolector de basura.

Este viernes, Américo Villarreal caminó por las calles de Ciudad Mier, en donde recibió el afecto de la ciudadanía, quienes reconocieron que, por primera vez en muchos años, un gobernador de Tamaulipas los ha saludado de manera personal.

Luego de inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional, el gobernador visitó el Centro de Salud No. 20 del IMSS-Bienestar, en donde se reunió con Rogelio Olivares Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 9, y Mirna Hernández Casillas, coordinadora médica del IMSS-Bienestar Región 1, para constatar que la farmacia de este centro médico ya cuenta con abasto suficiente de medicamentos gracias al programa “Rutas de la Salud”.

“Nos da mucho gusto que, hasta acá, hasta la Frontera Grande de Tamaulipas, en Ciudad Mier, su Centro de Salud ya esté debidamente abastecido con estos medicamentos para la atención de nuestra gente”, expresó.

Más tarde, el mandatario tamaulipeco llegó al cruce de las calles Bravo y López Rayón, en donde supervisó los trabajos de pavimentación. En este punto, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, informó que en la presente administración se han invertido en Mier 16 millones de pesos en vialidades y un millón de pesos en infraestructura educativa.

Asimismo, en la plaza Hidalgo, Villarreal Anaya entregó a la alcaldesa Adriana Hinojosa Ibáñez un camión recolector de basura e intercambió llaves con la presidenta municipal, quien dio en comodato dos patrullas para la Guardia Estatal, ante la presencia también del secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo.

Ante el entusiasmo de los asistentes, el gobernador, en su mensaje, reiteró todo su apoyo para que Ciudad Mier siga manteniendo la calificación de Pueblo Mágico y aseguró que está atento para respaldar las gestiones y proyectos que impulsa su presidenta municipal.

Tras caminar por la calle Allende, visitó la Casa de Gobierno, una construcción emblemática de esta ciudad que está abandonada desde hace muchos años, por lo que dio indicaciones al secretario de Obras Públicas para emprender un proyecto que permita su rehabilitación y la instalación de las oficinas del Registro Civil y la Fiscalía.

También atestiguó la remodelación de la plazoleta del Arroyo San Juan, un espacio en donde recientemente se realizan callejoneadas que han permitido reactivar uno de los atractivos turísticos de este Pueblo Mágico.

Como parte de su extenso recorrido en Mier, Villarreal Anaya visitó Don Cuco Boots, un establecimiento referente de esta ciudad en la fabricación de botas vaqueras elaboradas artesanalmente.