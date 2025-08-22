Promueve UPV hábitos saludables entre sus estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Con el objetivo de fomentar hábitos de autocuidado y garantizar una vida universitaria más saludable, la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) lleva a cabo Jornadas de Salud Preventiva, organizadas por la Unidad de Salud Estudiantil de la institución.

Estela Torres Ramírez, secretaria Académica de la universidad, informó que en la más reciente jornada, efectuada bajo la coordinación de la Unidad de Salud en colaboración con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se atendió a alrededor de 300 estudiantes, además de docentes y personal administrativo.

Explicó que durante las jornadas se brindaron servicios como vacunación contra tétanos y hepatitis B, toma de glucosa, medición de presión arterial, control de peso y talla, orientación sobre métodos anticonceptivos, salud mental, salud bucal, nutrición y prevención de adicciones.

Dijo que también se entregaron cartillas de vacunación, se otorgó material informativo y se apoyó a las alumnas y alumnos que así lo solicitaron con diversos trámites administrativos ante el IMSS.

Destacó que estas acciones demuestran el compromiso de la institución con la formación integral de sus estudiantes, en concordancia con la visión de una educación de calidad con enfoque humanista, donde la salud y el bienestar juegan un papel esencial en el desarrollo académico y personal de los jóvenes.

Con estas actividades, la UPV refrenda su misión de fortalecer la cultura del autocuidado y contribuir al bienestar de la comunidad estudiantil, alineándose con el proyecto educativo transformador que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, y que administra el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.