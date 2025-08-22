Pee Wee G: El nuevo talento tamaulipeco que conquista con su música urbana

Con frescura y estilo, Pee Wee G busca dejar una huella en la escena musical tamaulipeca

Originario de Abasolo, Tamaulipas, y actualmente radicado en Ciudad Victoria, este joven cantante de tan solo 19 años se ha posicionado como una de las promesas más llamativas del género urbano en la región. Su propuesta fusiona reguetón, electro latino y toques de pop, dando como resultado un estilo fresco que conecta con las nuevas generaciones.

En los últimos meses, Pee Wee G ha sorprendido con temas como “Zoom”, “Una Noche Más” y “Verano”, este último escrito por el propio artista, demostrando que además de intérprete, también es compositor. Su versatilidad lo ha llevado a trabajar con otros talentos como Julián Báez, autor de su más reciente lanzamiento “Me Matas”, canción que ya se perfila como un éxito en todo Tamaulipas.

El joven artista tiene claro su objetivo: trascender más allá de su estado natal y abrirse paso en la industria musical, buscando futuras colaboraciones con cantantes consolidados en la escena nacional e internacional.

“Mi sueño es que la gente disfrute mi música, que se identifique con mis letras y que poco a poco logremos llevar este proyecto a lo más alto”, comparte el intérprete.

Con apenas 19 años, Pee Wee G es un claro ejemplo de la nueva ola de artistas que combinan talento, disciplina y pasión por la música. Su canal de YouTube se ha convertido en el escaparate principal para compartir su trabajo con el público, logrando que cada lanzamiento gane más seguidores.

Si quieres seguir de cerca su trayectoria, escuchar sus canciones y apoyar a este nuevo talento, puedes hacerlo a través de sus plataformas digitales y redes sociales, donde cada vez suma más oyentes. Pee Wee G