Ofrece Gobierno de Tamaulipas nuevo descuento para licencia a motociclistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- El Secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, dio a conocer un acuerdo gubernamental emitido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante el cual se amplían los beneficios fiscales para propietarios de motocicletas durante los meses de agosto y septiembre del Ejercicio Fiscal 2025, incorporando como una tarifa especial de $800 para la expedición de la licencia de conducir para motociclistas.

Esta medida se suma al beneficio existente de $870 por concepto de Derechos por Servicios de Control Vehicular y Expedición de Placas, así como al 100% de descuento en adeudos por multas y recargos, ofreciendo un apoyo integral a las y lo propietarios de motocicletas y fomentando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“Con estas facilidades, un motociclista puede ponerse al corriente obteniendo su licencia y placa por solo $1,670 pesos. Este beneficio busca reducir la carga económica de los propietarios, facilitar la regularización de las motocicletas y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad vial y el control vehicular”, informó Lavín Verástegui.

Aplica a todas y todos los propietarios de motocicletas y está disponible en todas las oficinas fiscales del Estado, en horario de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., así como en línea a través de la página https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/licencia-de-conducir/iniciar-tramite-licencia.php.

Lavín Verástegui informó que el trámite de la licencia digital se encuentra en desarrollo; actualmente se realizan pruebas en el sistema para asegurar su correcto funcionamiento y garantizar que este beneficio brinde certeza y validez a todos los contribuyentes.

Por último señaló que estas acciones se implementan con la firme convicción del Gobierno de Tamaulipas de proteger tanto la seguridad como la economía de las familias, promoviendo la legalidad, la movilidad responsable y el bienestar de la ciudadanía.

Reiteró que el gobernador Américo Villarreal Anaya ratifica su compromiso con políticas públicas justas, incluyentes y con visión de futuro, que contribuyen al orden, desarrollo y progreso de la sociedad tamaulipeca.