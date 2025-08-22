Mantiene Guardia Estatal de Género proximidad  en Reynosa

-Con estas acciones se busca prevenir y atender diferentes tipos de violencia

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Dentro de la estrategia preventiva implementada por el personal de la Guardia Estatal de Género en el municipio de Reynosa, se llevó a cabo una actividad de proximidad con la población en la zona centro de esta ciudad fronteriza.

En el primer cuadro de la ciudad, personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) entregó trípticos informativos y dialogó de cerca con transeúntes de diversas edades.

A través de este ejercicio, se dieron a conocer las funciones que realiza esta delegación para prevenir y atender diferentes tipos de violencia ejercida principalmente a grupos poblacionales en mayor condición de vulnerabilidad.

Además se difundieron los números de emergencia: 911 y 089 para denuncias anónimas, reiterándole a la población la importancia de colaborar con las autoridades a través de estos medios para brindar una atención oportuna a víctimas.