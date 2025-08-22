Locales

INICIO REGISTRO PARA LA PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES DE 65 Y MAS AÑOS

Desde el pasado 18 de agosto inició el registro para las personas adultas mayores que han cumplido 65 años y las que tienen más y no se han registrado.

Se confirma la noticia que a nivel federal dio la Secretaria de Bienestar, Ardiana Reyes Montiel, por parte de la Coordinadora del Centro Integrador de Desarrollo en Soto la Marina, Maryjose Martínez, quien indica que el registro estará abierto hasta el 30 de agosto.

Los documentos que deben presentarse para solicitar el registro son:

Acta de nacimiento, Curp reciente, identificación oficial (INE, pasaporte) comprobante de domicilio reciente,  teléfono de contacto (celular-casa).

Para registrar un auxiliar para apoyo en trámites debe llevar los mismos documentos.

