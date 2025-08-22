INICIÓ CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS SECCIONALES DE MORENA EN SOTO LA MARINA: EL PRÓXIMO DOMINGO HABRÁ ASAMBLEA EN EL SECCIONAL 1281

Tal y como se dio a conocer con toda oportunidad, el Partido MORENA inició en Soto la Marina con la integración de los Comités Seccionales, cuya encomienda llevan a cargo el Lic. Juan Jesús Hernández Torres en su calidad de Mentor y la Coordinadora Territorial en este municipio, Dora Alicia Martínez Catarina..

El propio Lic. Juan Jesús Hernández Torres, quien encabeza los trabajos partidistas, dio a conocer que de acuerdo a lo establecido y cumpliendo con la Campaña Nacional de Conformación de Comités, quedó integrado el correspondiente al Seccional 1285, indicando que en este proceso participan afiliados y simpatizantes de Morena, quienes en este último caso, pueden afiliarse al partido antes de la asamblea.

Refiere nuestro entrevistado, que este próximo domingo 24 de agosto se llevará a cabo la asamblea para conformar el Comité del Seccional 1281, mismo que tendrá lugar en la Privada Cruz Verde a cientos metros del Colegio.

Por lo anterior, el Lic. Juan Jesús Hernández Torres hace la invitación a los ciudadanos que forman parte de dicho seccional, que sean afiliados o simpatizantes de MORENA, para que asistan a la asamblea, porque serán ellos quienes decidan quienes formarán parte del comité seccional del partido.

Indica finalmente el Lic. Juan Jesús Hernández Torres, que él y la Coordinadora Territorial Dora Alicia Martínez Catarina tendrán a su cargo la conformación de 8 comités seccionales, de los 24 que forman parte de Soto la Marina.