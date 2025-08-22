Garantiza “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas” derecho ciudadano de acceso a la información pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 22 de 2025.- Optimizar y fortalecer la capacidad del Estado para tutelar y garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública en Tamaulipas, es parte de las obligaciones que en materia transparencia tiene la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo.

Este objetivo se comparte con los 43 municipios de la entidad, y a través de las “Jornadas de Profesionalización Municipal en materia de Rendición de Cuentas”, organizada por la Auditoría Superior del Estado y donde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno participó con talleres de “Transparencia y Acceso a la Información” y “Ética e Integridad en los Servidores Públicos”.

El nuevo órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, a cargo de Jannia Anabaena Quiñones Barrón, brindará acompañamiento a los municipios a fin de vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.

No atender dichas obligaciones puede hacer a los municipios omisos, acreedores a medidas de apremio que van desde multas a sanciones económicas que recaen directamente en el servidor público, no en la dependencia, compartió la directora de “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, Jannia Anabaena.

“La idea es trabajar en equipo, otorgar acompañamiento, que exista un mayor índice en el cumplimiento de obligaciones, para efecto de fortalecer el ejercicio de transparencia y que tanto las entidades, las dependencias y los municipios cumplan con sus obligaciones y no se vean en un tema de omisión o en un tema de una sanción”, dijo.

Conscientes de las necesidades tecnológicas de algunos ayuntamientos la directora de “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, puso a disposición de las autoridades municipales la asesoría de este órgano garante, en sus oficinas ubicadas en la zona centro de Ciudad Victoria, calle Mariano Abasolo 625.

Con lo anterior, el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contribuye a acercar información útil para la vida cotidiana a las y los tamaulipecos.