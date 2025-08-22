Gana tamaulipeca medalla de bronce en Juegos Panamericanos Junior

Asunción, Paraguay.- Agosto 22 de 2025.- La atleta tamaulipeca Ana Sofía Palacios obtuvo la medalla de bronce en la división -50 kilogramos de luchas asociadas, dentro de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Con este resultado, Palacios entregó a México la medalla número 100 en la competencia continental.

En los cuartos de final venció a la ecuatoriana Vicky León con marcador de 9-8. En la ronda de semifinales cayó ante la representante de Brasil. Posteriormente, en el combate por la medalla de bronce, superó a la peruana Antuaneth Casusol por 5-2.

El primer lugar fue para Cuba, mientras que la medalla de plata correspondió a Brasil.

Ana Sofía Palacios entrena en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, bajo la dirección del entrenador Alberto Blanco, y forma parte del grupo de atletas juveniles que representan a Tamaulipas y México en competencias internacionales.

Manuel Virués Lozano director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) señaló que con este resultado, Tamaulipas suma cuatro medallistas en la justa continental: Bárbara Ponce y Ana Carolina Martínez en el conjunto de gimnasia rítmica, Eduardo Sagastegui en judo y ahora Ana Sofía Palacios en luchas asociadas.

Informó que la delegación tamaulipeca continuará con actividad en los próximos días en disciplinas como voleibol varonil y canotaje, donde se mantienen posibilidades de obtener más preseas para el estado y para México.