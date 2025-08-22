Por: Raúl Terrazas Barraza

Ciudad Mier, que, de ser un Pueblo Mágico por sus características construcciones, sus fiestas y sus costumbre, se convirtió en un pueblo fantasma, del cual, la mayoría de la familias se fueron hace muchos años y, pocos, muy poco, son quienes están de nuevo allí, pese a que las autoridades no solo ofrecen, sino la dan para que esa comunidad sea mucho mejor que antes.

En realidad, las cosas cambiaron mucho ya en aquella ciudad de la Frontera Chica de Tamaulipas y, prueba de ello es la puesta en operación por parte del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya de las instalaciones militares del Doceavo Batallón y la Unidad Habitacional de la Guardia Nacional, mismas que, en automático refuerza la presencia de las corporaciones para dar más seguridad a la población.

Al hablar frente a alcaldes de la región y autoridades militares, así como representantes de las organizaciones sociales, el titular del Poder Ejecutivo, hizo ver que Tamaulipas hace la parte que le corresponde para contribuir a los objetivos de la estrategia de seguridad de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, misma que permitirá que la confianza ciudadana esté de nuevo en la Frontera Chica.

Con la nuevas instalaciones para quienes hacen todos los días mucho por la seguridad de la población, subrayó el mandatario, en el evento al que asistió el General Hernán Cortés Hernández, Comandante de la Guardia Nacional, en tanto que, el Coordinador Territorial de esa corporación, Ignacio Murillo Rodríguez, agradeció los nuevos espacios que tienen para cumplir con sus funciones operativas y dijo que fortalecerán los vínculos de proximidad con la sociedad para construir comunidades seguras.

Tras recorrer las nuevas instalaciones el Doctor Villarreal Anaya, externó que son espacios adecuados ya que tienen oficinas para la comandancia, áreas administrativas, alojamientos comedor, sala de academias, helipuerto, stand de tiro y suficientes estacionamientos, por tanto, es un completo de los más modernos de la entidad.

Aunado a que los militares y la Guardia Nacional, tienen ya una base operativa, la construcción por parte del Gobierno de la entidad de los Módulos de Atención Carretera que se han acondicionado para que agentes y patrulleros siempre estén al pendiente de las carreteras, cierra la pinza para que los usuarios de las rúas de la entidad y los ciudadanos que deben de movilizarse de un lugar a otro para el desempeño de sus actividades productivas, puedan ir y venir con la certeza de que hay personal preparado de las corporaciones que vigila de manera permanente.

También fueron Mier, al municipio gobernado por la alcaldesa Adriana Hinojosa Ibáñez, los secretarios de Seguridad y Obras Públicas, Carlos Pancardo Escudero y Pedro Cepeda Anaya, de manera respectiva, el alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortés Barrera, la alcaldesa de Camargo Ernestina Perales Ortiz y sus compañeras de Guerrero, Laura Peña Martínez y de Díaz Ordaz Nataly García, en el tendido de que a los responsables de los Ayuntamientos, les viene de perlas que haya una base de operaciones de primera para la seguridad de la Frontera Chica.

Gran decisión la del Alcalde de Madero, Erasmo González Robledo para reforzar el cuidado de la Playa Miramar, en razón de ser un gran activo económico para el municipio, sobre todo porque se trata de subir el estándar de clasificación del sitio para colocarlo en los mercado turísticos nacionales y extranjeros, con más certificaciones de calidad.

Desde hace varios trienios, los directivos del Ayuntamiento se preocuparon por adoptar criterios de certificación que colocaron a Miramar en el listado de Playas con la Certificación de la Norma Mexicana, después abrieron la puerta a la Bandera Azul o Blue Flag, como se conoce en el medio turístico internacional, y ahora, mediante la firma de un convenio con la Fundación para la Educación Ambiental de México, se busa ampliar la implementación de programas como Green Key y Eco-Schools.

Por lo pronto, ya comenzaron las acciones para certificar un transecto más de la Playa Miramar de casi 200 metros que será llamado Blue Flag Escolleras, que bien podría ser el inicio para realizar el mismo procedimiento en otros transectos, en especial aquellos que tienen mayor afluencia de vacacionistas durante los períodos de asueto

El convenio que se firmó en el Centro de Mando que tiene el Ayuntamiento en la zona de Playa Miramar, se realiza sobre la base de que, el municipio tiene una playa segura, ordenada y limpia.

Por cierto, allá mismo en la zona sur de la entidad, el Secretario de Salud del Estado, doctor Vicente Hernández Navarro, arrancó una fase más de la campaña contra el dengue, padecimiento al que, con las acciones de patio limpio, descacharrización, abatización y fumigación, se le dio la batalla al grado de contener su propagación, pero, es necesario reforzar el trabajo de campo para que, durante estos meses puedan aparecer nuevos casos.

Algo similar se llevó a cabo en la Ciudad de Matamoros, aunque allá en la frontera a diferencia de la zona Sur, es donde existen más casos confirmados de dengue, aunque, no al grado de considerarlos como una epidemia, se trata de casos aislados, aunque, el hecho de que los haya implica trabajar en acciones preventivas inmediatas, de ahí que, Hernández Navarro actúe bajo esa perspectiva, comprometida con el Gobernador Américo Villarreal Anaya, quien está atento al control del dengue mediante las estrategias implementadas por la Secretaría de Salud.

No la libró, por eso, como se esperaba que sucediera, debido a que había una cadena de irregularidades, en su actuar como secretario de Educación en el sexenio panista, Mario Gómez Monroy incurrió en peculado y ejercicio ilícito del servicio público, de acuerdo al fallo del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cuya resolución fue emitida por la Jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas.

El martes de completará la determinación judicial, porque habrá una audiencia para definir la reparación del daño e individualizar las sanciones, ello, en el Centro Integral de Justicia de Tamaulipas.

El exfuncionario panista, quien al parecer esta emparentado con la familia del exgobernador, fue vinculado a proceso desde el primero de septiembre del 2023, es decir, casi un año después de que concluyera el mal gobierno panista y ahora, deberá responder por las irregularidades relacionadas con seguros para los trabajadore del sector educativo, porque no era él quien debió de firmar los contratos ya que no estaba dentro de sus funciones hacerlo.