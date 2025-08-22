Fortalece Tamaulipas lazos comerciales con Canadá en la zona sur del estado

-Secretaria Ninfa Cantú y la cónsul general Annabelle Larouche realizan una agenda de promoción económica en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira

Altamira, Tamaulipas.– Agosto 22 de 2025 Agosto 22 de 2025.- Con el propósito de promover nuevas oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos de cooperación económica, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar y la cónsul general de Canadá para Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Annabelle Larouche llevaron a cabo una agenda de trabajo en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

En Altamira, la misión de promoción económica contó con la participación de la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; y la secretaria de Economía de Altamira, Claudia Fernández, en representación del alcalde Armando Martínez, con quienes se abordaron las ventajas competitivas de los municipios para atraer inversión e impulsar alianzas estratégicas.

Al refrendar la voluntad de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, de seguir construyendo puentes para el desarrollo compartido, la secretaria Ninfa Cantú destacó que Canadá es un socio estratégico dentro del T-MEC y uno de los principales países inversores en Tamaulipas, con una inversión superior a los 35 millones de dólares en lo que va del año, reflejo de la confianza y potencial que la entidad representa.

REUNIÓN CON EMPRESARIADO DEL SUR DE TAMAULIPAS

Más tarde, en Tampico, la titular de Economía acompañó a la Cónsul Larouche en una reunión con representantes del sector privado, encabezados por Lorena Rivera, vicepresidenta del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST) y Adonay Navarro, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC).

Durante la sesión de trabajo, la cónsul Larouche destacó las fortalezas competitivas de la región como su infraestructura logística de clase mundial, el capital humano altamente calificado y una comunidad empresarial comprometida con el desarrollo y la sostenibilidad.

La secretaria Cantú agradeció la disposición del empresariado regional para sumar esfuerzos junto con el Gobierno del Estado, reconociendo su papel como aliados fundamentales en la promoción económica de la zona sur.

“En Tamaulipas, estamos transformando nuestro entorno de negocios y nos estamos acreditando como un estado amigo de la inversión, con oportunidades en sectores estratégicos que, en el contexto global del nearshoring y el dinamismo comercial de América del Norte, nos posicionan como un aliado natural de Canadá”, afirmó.

La agenda de trabajo incluyó visitas a los puertos de Altamira, y de Tampico, así como reuniones con directivos de empresas estatales e internacionales establecidas en la zona.