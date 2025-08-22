EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Pues en MORENA se les anda haciendo bolas el engrudo con tantos señalamientos de viajes, lujos y gastos millonarios de algunas figuras de primer orden dentro de ese proyecto mal llamado la cuarta transformación…Los liderazgos guindas no responden para nada a las instrucciones de la presidenta SHEIUNBAUM…Responden de manera directa a los dictados que desde Palenque, Chiapas se les hacen llegar por parte del ex que se fue pero que en los hechos sigue omnipresente y que responde al nombre de ANDRÉS MANUEL cuyos apellidos son LÓPEZ OBRADOR…Cada día que transcurre a CLAUDIA se le hace más difícil tomar los verdaderos hilos de la gobernanza que el pueblo de México le concedió en las urnas ya hace casi un año…ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ como RICARDO MONREAL AVILA y ANDY LÓPEZ BELTRAN son negativos que la presidenta está arrastrando de manera injusta pues la política de austeridad, así como la medianía franciscana se la están pasando por el arca del triunfo y es que los excesos de estos tipos como también los de GERARDO FERNANDEZ NOROÑA son oxigeno puro para la oposición que se está dando gusto restregándoles en la cara que son unos mentirosos…A ver como salen librados de esta andanada los senadores tamaulipecos OLGA SOSA y JOSÉ RAMON GOMEZ LEAL el mentado JR, pues tenemos que recordar sus sabidos nexos políticos y de otro tipo que tienen con ADÁN AUGUSTO el corrupto líder del senado…Ellos anhelan la candidatura guinda al gobierno de Tamaulipas dentro de menos de tres años…Pues a ver como están las cosas internas de aquí a esos tiempos…Y también a ver como anda la credibilidad de los guindas ante la comunidad tamaulipeca para esos días…Lo cierto es que con el inicio del segundo sexenio de MORENA en el poder se les cayó la careta de la austeridad ante la opinión publica y es que se han estado dando gusto con sus lujos y la vida ostentosa de sus lideres en todos los sentidos…Una cosa es cierta, los grandes de MORENA se han estado solos echando la soga a sus cuellos y es que nadie los está obligando a que muestren ante el pueblo sus lujos y sus excesos…Decía el que se fue que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre…Ahora a ver que slogan sacan…Igual es que ya están tomando dinero de algunos fideicomisos que quitaron para completar el recurso de los programas sociales y es que la inversión privada está pasando por el peor de los momentos…Y es que da el caso que la iniciativa privada es la que genera el dinero que vía sus impuestos entra a las arcas de hacienda y de ahí se regresa a los programas de apoyo…Es decir el gobierno en si como tal, no genera dinero…El gobierno reparte lo que se genera por medio de los impuestos ciudadanos…Pues en el PAN se aprestan para renovar la dirigencia estatal así como en la mayor parte de los municipios de acuerdo a lo que me comentó el presidente de este partido a nivel local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Todo apunta que el popular TRUKO se convertirá en el próximo líder de los azules tamaulipecos…Se asegura que cuenta ya con la bendición y el aval de los CABEZA DE VACA de manera principal del ex gobernador FRANCISCO que es el que realmente manda en este partido pues su hermano el diputado local ISMAEL sirve solamente para dos cosas…Igual de cierto es que TRUKO cuenta con sus quereres políticos en Soto la Marina…Todos sabemos que de hacerse del liderazgo estatal de los azules se fortalecerían los MEDINA aquí en nuestro municipio…Ni para que se enojen los panistas de trayectoria si están leyendo estos comentarios…HABIEL es el verdadero amigo del famoso TRUKO con quien lo unen compromisos políticos y de negocios también, porque no decirlo?…En otro orden de ideas felicidades para el joven portero marsoteño MARAVILLA pues ha firmado contrato con el equipo Guerreros de Reynosa de la tercera división profesional de futbol…Así me lo comentó su señora madre en días pasados…Que bueno porque de esta manera se manda un claro mensaje de que si se puede trascender por parte de nuestros muchachos más allá de nuestra tierra…Pues ya empiezan los nervios por los gastos que esperan a los padres de familia con la entrada de los niños y los jóvenes a clases…Inscripciones, uniformes, cuadernos y más egresos ya nos traen con una mortificación así de grande…Pero vale la pena el esfuerzo y es que quienes no contamos con capital económico de consideración lo único que les podemos heredar es el estudio para que se les facilite su tránsito en esta vida…Claro que en las papelería, zapaterías y tienda de ropa de nuestra comunidad se frotan las manos por las esperadas altas en sus ventas…Una muy exitosa cabalgata es la que se organizó por parte del Ing. JOSE PECERO en fechas recientes…La cabalgata dio inicio en la entrada al Rancho La Marina Vieja para terminar en el parque de beisbol de esta cabecera municipal…Hubo baile con dos grupos musicales de la región para delicia de los participantes…La verdad es que con este evento se demostró que JOSE PECERO tiene muchas amistades en esta su tierra…Muchos podrán pensar que trae en puerta algún proyecto de tipo político a corto plazo…Como otros podrán decir que la cabalgata se organizó solamente porque quiso convivir con sus muchas amistades de Soto la Marina en donde es muy apreciado por ser originario de acá…Me dicen que se entregaron tinacos rotoplas por parte de la presidencia municipal en días pasados…Estamos esperando que se nos confirme por parte del equipo de comunicación social y es que de esa manera podríamos estar dando cifras y numero de los tinacos entregados en apoyo a familias de comunidades rezagadas…De entrada fue una excelente acción y es que para nadie es un secreto las dificultades que se tienen en muchos ejidos en el asunto de la captación del liquido vital…Será cierto que una fémina muy conocida en Soto la Marina que ya una vez participó por la presidencia municipal, forma parte de un proyecto electoral para de aquí a menos de dos años más?…Puede ser cierta esta versión como también puede tratarse de un mero chisme…Pero a uno como comunicadores que somos nos llegan rumores de todo tipo que si no fuéramos serios, no tendríamos espacio suficiente para llenar esta columna…Esperaremos y diremos…Pues ya está confirmado el grupo PEGA PEGA de EMILIO REYNA para las fiestas patronales de nuestro municipio…Aunque EMILIO ya no canta ni toca conserva el nombre de su grupo y hace presencia en el escenario mientras los demás cantan y tocan…Va a estar bueno ese baile para los que fuimos chavos en la época de los ochentas…Se nota mucha tranquilidad entre los funcionarios del estado de nuestro municipio y es que todo indica que los relevos van a esperar para próximos tiempos…Han de decir en el gobierno de Tamaulipas que no tienen la menor necesidad de mover el panal…Pues la buena para los becarios de los programas federales es que ya se cuenta con una oficina de atención en Soto la Marina la cual está a cargo de GLORIA MARGARITA MORALES PERALES…Ya no va a haber necesidad de que los papás tengan que ir hasta Padilla a realizar sus trámites…Los programas de becas así como de los adultos mayores son de los que tienen un mayor beneficio para la gente…Las becas permiten a los muchachos seguir con sus estudios…Mientras que el de los adultos mayores que podemos decir?…El despilfarro del gobierno federal se encuentra en otros programas como los de los Ninis que solamente buscan generar el voto de los beneficiarios cuando se vienen las campañas políticas…”Programas electoreros” se les llama…Que bueno que La Pesca dejó de ser un destino turístico de solamente semana santa…Ya ha cambiado este status y es que cada fin de semana podemos ver pasar rumbo a ese paradisiaco lugar muchos autobuses de alquiler colectivo además de muchas unidades automotrices de estados vecinos como Nuevo León y Coahuila entre otros…Y claro que de esta presencia turística de La Pesca también nuestra cabecera municipal se ve altamente beneficiada con cientos de familias consumiendo en las tiendas de conveniencia como en puestos semifijos, gasolineras y vulcanizadoras entre otros espacios…Está pendiente una buena entrevista con el titular del Centro de Desarrollo Educativo del municipio CLAUDIO REYNA GARCÍA rumbo al próximo ciclo escolar…Llegó el Prof. CLAUDIO a este delicado cargo estatal con justicia y merecimientos de más…Dueño de una trayectoria exitosa como maestro forjado en el aula…Claro que también tuvo que ver el que CLAUDIO se haya formado en la fila correcta de la política marsoteña…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…