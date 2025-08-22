Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Parte de las actividades del Ayuntamiento victorense de esta semana que concluye exitosamente

*Y te lo digo en corto…

De arranque, el pasado lunes se trabajó arduamente en COMAPA para que el agua llegara a cada rincón de la ciudad y así se abasteció a diferentes colonias de la periferia, lo que se traduce en hechos, no palabras.

El mismo lunes, el alcalde Eduardo Gattás Báez arrancó en la colonia más antigua de Victoria, Héroe de Nacozari la rehabilitación de 900 metros de red de agua potable. Asimismo en la calle 27 Lauro Rendón, junto a su esposa Sra. Lucy de Gattás, el alcalde victorense dio el banderazo a los trabajos que beneficiarán a más de 17 mil habitantes y que incluyen la instalación de 118 tomas domiciliarias desde Carrera Torres a calle Benito Juárez. En este espacio histórico de la capital tamaulipeca, el presidente municipal anunció que este año la mayor inversión en Victoria se estará aplicando en mejorar la red de agua potable; en el último trienio se priorizó la inversión en la rehabilitación del drenaje sanitario, informó.

Con ese inicio de obra, Gattás Báez reiteró el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los victorenses, trabajando siempre de la mano del Gobernador Américo Villarreal Anaya; reconociendo el trabajo realizado por la administración estatal que ha hecho posible la transformación de Victoria. Esto fue parte del plan de obras 2025 y el propósito de seguir mejorando la infraestructura urbana.

El martes de igual manera la COMAPA Victoria trabajó para que el agua llegara a cada rincón de la ciudad y el servicio de abastecimiento se realizó en: Barrio Cañón de la Peregrina Sector C (Polígonos), Col. Altavista, Col. Bethel, Col. Luis Echeverría 4ª y 5ª etapa, Fracc. Lomas de Calamaco, por lo que, ¡Juntos hacemos que el agua llegue a todos!

También el mismo martes, DIF Victoria se suma al boteo del Teletón 2025, donde fue encabezado por su Presidenta, Lucy de Gattás, quien atendió la invitación del DIF Tamaulipas y su Presidenta, la Dra. María de Villarreal, para sumarse al boteo anual de recaudación del Teletón México, que se llevará a cabo del 8 de julio al 11 de octubre, con el objetivo de apoyar a la Fundación Teletón México, A.C. Como parte de las acciones de arranque, la Presidenta del DIF Victoria, acompañada del Voluntariado, visitó la reunión semanal de trabajo del Gabinete del Gobierno Municipal de Victoria, donde se encontraba presente el Alcalde Eduardo Gattás. Durante este encuentro, los funcionarios municipales respondieron de manera muy favorable, participando en el boteo y reafirmando su compromiso con las causas sociales. Asimismo, el voluntariado del DIF Victoria emprenderá diversas acciones para invitar a la ciudadanía a sumarse a esta campaña, promoviendo la solidaridad y el apoyo a las niñas, niños y adolescentes que forman parte de la atención que brinda la Fundación Teletón México. La Presidenta Lucy de Gattás destacó que esta suma de voluntades refleja la generosidad de la comunidad victorense, y se encuentra muy feliz de poder participar en estas causas que brindan apoyo a quienes más lo necesitan.

Ante el pronóstico de lluvia para los próximos días, el Gobierno Municipal de Victoria, aceleró está semana la rehabilitación de pavimentos con trabajos de bacheo en distintas colonias de la ciudad, para mejorar la superficie de rodamiento vehicular y peatonal. A través de cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas, atendió reportes de deterioro en carpeta asfáltica en la calle Ocampo de la colonia Miguel Alemán, calle Itace de colonia sin nombre; tramo del bulevar Guadalupe Victoria y Eje Vial que conecta a la colonia Bertha del Avellano. Ese mismo día, se continuó en la calle Ferromex de la colonia Las Palmas, Camino al Pueblo y El Roble de la colonia Casas Blancas; y se concluyó la jornada con trabajos de rastreo y nivelación de calles, en la colonia Amalia G. de Castillo Ledón, así como caminos en el ejido La Presa, para el desarrollo de actividades agrícolas y de movilidad. Días previos, llevó el programa de bacheo a las colonias Mainero, Haciendas del Santuario, Azteca, Héroe de Nacozari, Junta Local de Caminos, calles de zona centro y fraccionamientos Las Flores, Sierra Ventana y La Salle.

El miércoles la COMAPA Victoria trabajó con todo para que el agua llegara a cada rincón de la ciudad. Ese día, el servicio de abastecimiento se realizó en: Barrio Cañón de la Peregrina Sector B, Col. Álvaro Obregón, Col. Bethel, Col. Moderna, Col. Vamos Tamaulipas 2ª Etapa, Constitución del 17 y Villas de Guadalupe.

En ese inter de actividades, el presidente municipal Lalo Gattás, anunció el ambicioso proyecto de remodelación de la Central de Autobuses de la Capital de Tamaulipas, que incluye nuevo diseño arquitectónico acorde a la transformación urbana de la ciudad y calidad de servicio al usuario de transporte de líneas foráneas. En la presentación gráfica del diseño, el C.P. Daniel Alfaro García, Director General de Centrales de Autobuses del Grupo Estrella Blanca, informó que se destinará importante inversión en la renovación total de fachada, accesos, áreas de espera, taquillas, áreas comerciales y estacionamiento que iniciará el 1 de septiembre del año en curso. “Hoy se concreta el inicio de un proyecto anhelado por los victorenses, la remodelación de la Central de Autobuses, el cual estoy seguro estará a la altura que merece la Capital de Tamaulipas, para incentivar el turismo de conectividad”, expresó Gattás Báez al reiterar al consorcio empresarial las facilidades para el trámite de licencias de construcción. En la reunión, donde estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Luis García Martínez, la directora de Relaciones Públicas, Diana Céspedes González, los gerentes de las centrales de autobuses de Victoria, José G. Calderón Vergara y Carlos Loredo Borjas de Monterrey, el Arquitecto Aldo Ojeda López, encargado de la obra, estimó que el proyecto quedará concluido en junio de 2026. Qué bueno.

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lleva a cabo los trabajos de mantenimiento en la red general de distribución de energía eléctrica, motivo por el cual se ha estado interrumpiendo el servicio de luz en diferentes colonias, por lo que dicho mantenimiento ha dejado fuera de funcionamiento tres estaciones de bombeo y en cuanto la CFE concluya sus trabajos, el equipo se encenderá y se restablecerá el servicio de acuerdo al tandeo. Así que gracias por su compresión.

Ayer jueves COMAPA trabajó para que el agua llegara a cada rincón de la ciudad y así se abasteció a diferentes colonias de la periferia, entre ellas, Ampli. Santa Clara, Barrio Cañón, Peregrina Sector B, Col. Esfuerzo Popular, Col. Vamos Tamaulipas 2 etapa, entre otras.

Asimismo, el alcalde capitalino puso en marcha instalación de desarenador en “La Peñita” y todo con la finalidad de mejorar la calidad de captación de agua en los manantiales y lo hizo junto al Gerente de COMAPA Victoria, Fernando Fuentes García. Planta de bombeo que abastece diez colonias de alta densidad. Y con la presencia de la Sra. Lucy de Gattás, presidenta del DIF Victoria y funcionarios municipales, dio el banderazo del inicio de la estructura que funcionará con un sistema de filtros destinados a impedir el acceso de impurezas que eviten el taponamiento en tuberías y equipos de bombeo. “Con esta obra se eficientiza la conducción y calidad de agua que se abastece en la Capital del Estado, dijo Gattás Báez, al destacar que con la segunda línea de acueducto que se construye con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Victoria, dispondrá de los mil 750 litros por segundo que se requieren para abastecer a toda la ciudad.

De igual manera, el DIF Victoria recibió equipo médico de cadena comercial OXXO. Un importante donativo médico para atención a la salud. La presidenta del sistema DIF Municipal, junto al alcalde de Victoria Lalo Gattás, reconoció y agradeció a la cadena comercial OXXO el compromiso social con las familias de la Capital de Tamaulipas que más necesitan. “Esta valiosa donación de equipo especializado para terapia física fortalece nuestra unidad básica de rehabilitación, es un verdadero impulso a nuestra misión de brindar atención digna, profesional y oportuna a quienes más lo necesitan”, señaló la esposa del alcalde ante representantes de la sociedad civil, iniciativa privada e instituciones públicas. Destacó que, a través del Programa de Acción Comunitaria OXXO, el Sistema DIF Victoria ha recibido desde 2023 apoyo de equipamiento de electrodomésticos y enseres de cocina, y un donativo de 376 mil pesos para el equipamiento y ampliación del área médica, resultado del quinto programa de redondeo “Cambio por Cambio”. En su intervención, el alcalde de Victoria Lalo Gattás respaldó a su esposa Lucy de Gattás, al reconocer la responsabilidad social de la empresa en la tarea de servir, por lo que reiteró el apoyo del gobierno de Victoria, convencido que, “el bienestar de los victorenses se construye con hechos concretos como este”. Previo a la entrega de reconocimiento al Gerente de OXXO Plaza Victoria Lic. Antonio Lara Sáenz, Esmeralda Castillo Martínez, agradeció a nombre de su hijo y beneficiarios del donativo médico, la unidad y empeño con que trabajan gobierno, sociedad y sector empresarial para brindar ayuda a las familias victorenses, lo que se transforma en un gobierno humanista.

Hoy la COMAPA Victoria siguió de frente y trabajando para que nadie se quedara sin agua, sobre todo en diferentes sectores de la ciudad, de un total más menos 27 secciones.

Y para cerrar con broche de oro, el alcalde capitalino convivió con los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos en su día, a quienes agradeció su entrega y reconoció como los verdaderos héroes de la ciudad. Total que les hizo pachanga, hubo regalos y desayuno, además que se cuenta con buenas herramientas, aunque falta más equipamiento pero en su momento se va a dotar. Bien por el alcalde que tiene un gran compromiso con la ciudad y con todos los victorenses, contando siempre con el numero uno de Tamaulipas, Dr. AVA.

Por la importancia del tema, por esta ocasión no hay notas cortas. Se las debo para la próxima. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.