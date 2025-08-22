Reinscripciones de alumnos de 3º y 5º semestre del COBAT 16 de lunes a miércoles próxima semana

Bajo las mejores expectativas, este pasado lunes 18 de agosto inició el curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso a primer semestre al COBAT 16, con cuya evaluación se implementarán las estrategias para reforzar las asignaturas que así lo requieran y se mantenga entre la comunidad estudiantil el excelente nivel académico, que distingue a este plantel de educación media superior en el municipio.

Es la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena quien informa sobre el particular, al mismo tiempo que indicas que son 55 alumnos los que están tomando el curso propedéutico, que se prolongará hasta el viernes 29 de agosto, en el entendido de que el uno de septiembre inicia oficialmente el Semestre 2025B.

En otro orden de ideas, la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena da a conocer, que se informa a los alumnos que cursarán tercero y quinto semestre, que las fechas de reinscripción serán el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto en horario de 8.00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que deben de pasar a recoger la correspondiente hoja para que pueden realizar el trámite.