La Copa Tamaulipas 2025 continúa y en esta ocasión llega a la hermosa Playa Tepehuajes, en Soto la Marina, Tamaulipas este 13 y 14 de septiembre.

La Comisión de Casa y Pesca invita a ser parte de este gran torneo de pesca deportiva, donde los pescadores deportivos podrán demostrar sus habilidades y competir por una bolsa acumulada de $150,000 en premios.

Se da a conocer que los niños hasta 11 años 11 meses tienen registro GRATIS y además participan en grandes rifas.

No te pierdas esta gran fiesta deportiva en familia, con la pasión de la pesca como

¡Prepárate, inscríbete y vive la emoción de la Copa Tamaulipas 2025!