Deportes

30 min ago
Menos de un minuto

La Copa Tamaulipas 2025 continúa y en esta ocasión llega a la hermosa Playa Tepehuajes, en Soto la Marina, Tamaulipas este 13 y 14 de septiembre.

La Comisión de Casa y Pesca invita a ser parte de este gran torneo de pesca deportiva, donde los pescadores deportivos podrán demostrar sus habilidades y competir por una bolsa acumulada de $150,000 en premios.

Se da a conocer que los niños hasta 11 años 11 meses tienen registro GRATIS y además participan en grandes rifas.

No te pierdas esta gran fiesta deportiva en familia, con la pasión de la pesca como

¡Prepárate, inscríbete y vive la emoción de la Copa Tamaulipas 2025!

30 min ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Rehabilitan Centro Deportivo Estatal en la Unidad Siglo XXI para impulsar el tenis de mesa

22 horas ago

Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas fortalece su infraestructura deportiva

3 días ago

Continúan atletas tamaulipecos su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025

3 días ago

Inician inscripciones a la Paralimpiada Estatal CONADE 2025

1 semana ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button