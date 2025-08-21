SEDENER y Universidad Tecnológica de Altamira firman convenio para potenciar oportunidades en la comunidad estudiantil

Altamira, Tamaulipas.- Agosto 21 de 2025.- El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Altamira firmó un convenio con miras a generar oportunidades para las y los estudiantes.

Esta alianza busca optimizar los recursos entre ambas instituciones e impulsar la formación académica para que la población estudiantil colabore en la conclusión de proyectos en el estado de Tamaulipas.

Asimismo, se detalló que se buscará la participación en eventos públicos como privados del sector energético, como un puente de conexión entre el proceso académico y el profesional de las carreras vinculadas al sector.

La rectora de esta institución, Mara Grassiel Acosta González, destacó que en la UTALT se está trabajando para continuar impulsando el desarrollo tecnológico y científico al servicio de la sociedad, y junto al gobierno encabezado por el doctor Américo Villarreal, seguir fortaleciendo la energía del conocimiento para transformar el entorno.

El secretario Walter Julián Ángel, especificó que en Tamaulipas se están construyendo las ventajas competitivas, conducidas por el gobernador, y los diferentes rectores y directivos de los planteles educativos del estado, para crear más y mejores generaciones de profesionales.