Radio y Televisión de Tamaulipas rinde cuentas y avanza en acciones clave para su consolidación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 21 de 2025.-  Con un enfoque en la transparencia y la mejora continua, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas celebró la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), reunión encabezada por su director general, Ulises Brito Aguilar, quien presentó los avances del Plan Anual de Trabajo ante representantes de distintas dependencias estatales.

Uno de los puntos destacados fue el informe del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, que confirmó la ausencia total de quejas o denuncias, un reflejo del compromiso institucional con la integridad.

Durante la sesión, se revisó el desarrollo en el Sistema de Control Interno y el proceso de administración de riesgos, que reportan avance del 50% de las 26 acciones de mejora programadas para el año, lo que representa un paso importante hacia el cumplimiento de objetivos concretos para mejorar los servicios públicos.

Para facilitar estos avances, se solicitó el apoyo de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital en la implementación de procesos de simplificación de servicios, esta medida busca fortalecer el vínculo entre la institución y la ciudadanía, en línea con las políticas impulsadas por el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al encuentro asistieron autoridades clave como Jaime de la Portilla Flores, enlace de Control Interno de la Secretaría de Anticorrupción; Viridiana de León Yllades, del Órgano Interno de Control; Lucía Elizabeth Anzaldúa Nájera, subsecretaria de Finanzas y Maria Itzel García Uresti de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas.

Con estas acciones, el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas reafirma el compromiso con una gestión pública eficiente, abierta y orientada al beneficio directo de la comunidad.

